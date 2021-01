Ioana Năstase, decizie neașteptată după ce a fost bătută de Ilie Năstase! "Tind spre divorţ..."

In articol:

În ultima perioadă, un scandal de proporții face înconjurul Internetului. Ilie Năstase ar fi agresat-o fizic pe soția sa, în urmă cu doar câteva zile. De atunci, situația este una extrem de tensionată între tenismen și Ioana Năstase.

Ioana Năstase, decizie neașteptată după scandal

Se pare că la scurt timp după scandal, Ioana se gândește serios la situația actuală și chiar ia în considerare procesul de divorț.

De asemenea, soția sportivului declara faptul că sub nicio formă nu de la Nick Rădoi ar fi pornit întreagă scenă violentă a soțului ei.

"Am ajuns acasă şi... am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat. Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui, iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă. Prefer să tac, nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc”, a spus Ioana pentru Click !

Imediat după scandal, Ioana Năstase a decis să plece la

Constanța. În plus, se pare că soțul ei nu a mai căutat-o de la incident.

“Eu sunt la Constanța, am plecat imediat după scandal, am plecat cu ce aveam pe mine și nu m-am mai uitat înapoi.

Vă puteți da seama cât de tare m-am speriat. Ilie nu mi-a dat niciun semn de viață, niciun sms, nimic. Nu, nu și-a cerut scuze. Desigur că nici eu nu l-am căutat, nu văd de ce aș face asta, nici prin cap nu-mi trece. Nu m-am decis încă dacă voi divorța sau nu, aștept să mă liniștesc, ca să nu iau o decizie sub imperiul emoțiilor puternice. Sunt foarte tristă și afectată de cele întâmplate”, a mai adăugat bruneta.