Ion Cristoiu, cine sunt politicienii care au încercat să-l corupă  ”Mi-au trimis plicul” Dezvăluiri la 40 de întrebări cu Denise Rifai VIDEO

Ion Cristoiu, despre politicienii care au încercat să-l corupă [Sursa foto: Kanal D]

Ion Cristoiu a înființat și a condus multe dintre ziarele de la noi, iar în acea perioadă au fost politicieni care au încercat să-l corupă. Invitat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, jurnalistul a spus că au fost politicieni care i-au trimis plicuri cu bani.



Ion Cristoiu, invitatul lui Denise Rifai[Sursa foto: Kanal D]

”Au fost momente, nu pot să le dezvălui numele, nu-mi permit, poate ei le vor dezvălui în memoriile lor, în care au trimis plicuri (n.red. cu bani) și le-am trimis înapoi nedesfăcute . Dar, e important de făcut această precizare, niciun moment nu am discutat ulterior tema asta. Deci, m-am trezit cu plicul, l-am trimis, dar între noi doi nu a fost niciodată o lămurire după aceea. Ne-am făcut că nu știm, nu am discutat apoi despre chestiunea asta. Nu am sunat apoi să spun ”cum ți-ai permis?”. Am considerat că e un moment rușinos, jenant din viața amândurora și nu am abordat niciodată subiectul. Dacă a deschis el discuția, asta-i cu totul altă situație ”, a spus Ion Cristoiu la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”

Răspunsul lui Ion Cristoiu la întrebarea dacă erau politicieni cunoscuți

După dezvăluirea făcută de Ion Cristoiu, Denise Rifai l-a întrebat dacă era vorba despre politicieni mari, cunoscuți. ”Politicieni, atât pot să vă spun. Politicieni, nu are importanță”, a fost răspunsul diplomat al lui Ion Cristoiu, la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.