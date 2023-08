Ion Doldurea, primarul orașului Caracal și tatăl patronului stației GPL care a explodat la Crevedia, reacție uluitoare după tragedie! Și-a anunțat suspendarea din funcțiile politice, printr-un mesaj

In articol:

La doar câteva ore de când stația GPL din Crevedia a explodat s-a aflat și cine era de fapt proprietarul care a dus în spate o afacere care funcționa ilegal. Este vorba despre fiul lui Ion Doldurea, primarul localității Caracal.

Ion Doldurea s-au autosuspendat din funcțiile politice pe care le deținea

În urmă cu doar câteva momente, edilul a făcut noi declarații privind situația tragică de seara trecută.

Ion Doldurea, tatăl lui Ionuț Doldurea, patronului stației GPL care a explodat seara trecută la Crevedia, a făcut noi declarații despre situația tragică. Edilul a ținut să transmită că, la rândul său, este îndurerat de acest eveniment catastrofal și le dorește sănătate tuturor celor care trec prin clipe grele în aceste momente. Acesta a subliniat că discuția pe care a avut-o în urmă cu câteva ore cu un jurnalist în care ar fi susținut că nu îl interesează de pompieri și starea lor de sănătate a fost interpretată greșit.

Bărbatul a mai precizat și faptul că și-a dat demisia din toate funcțiile politice pe care le deținea, chiar dacă nu este direct implicat în tragedia de la Crevedia, însă este vorba de implicarea unui membru al familiei sale.

„Sunt puternic afectat și îndurerat de tragedia care a zguduit comunitatea locală din Crevedia și transmit întreaga mea compasiune familiilor greu încercate, celor care au rude sau prieteni pe patul de spital și cetățenilor care au avut de suferit de pe urma deflagrației. De asemenea, transmit sănătate și putere celor care sunt în acest moment pe paturile spitalelor și luptă pentru recuperare. Am constatat că una dintre declarațiile pe care le-am acordat ieri unui reporter, sub imperiul emoțiilor și devastat de vestea primită, a fost interpretată și exploatată altfel decât cum am vrut să transmit. Nu am nici o scuză dar vreau să le spun tuturor că regret profund că în spațiul public a fost indusă ideea că aș fi nepăsător față de efortul și sacrificiul pompierilor și forțelor de ordine implicate într-o astfel de situație. La momentul acelei discuții cu jurnalista, pe baza informațiilor lapidare pe care le aveam, m-am referit pe de o parte la angajați ai firmei, victime ale deflagrației, și pe de altă parte, la pompieri ca profesioniști aflați într-o operațiune în care își asumă riscuri. Raportat la situația de fapt, responsabilitatea efectuării manevrelor la fața locului pentru stingerea incendiilor aparține pompierilor, motiv pentru care m-am exprimat folosind expresia ”e problema lor”. Ca om, evident că sunt devastat de ideea că mulți pompieri au fost răniți și alți oameni au suferit ca urmare a acestui incendiu, repet, un accident. Vreau să fie foarte clar că pentru mine, ca om, pompierii români sunt eroi care știu că își riscă viața zi de zi și pot suferi răni grave, fiind pregătiți în orice moment de sacrificiul suprem. Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută.”, a scris Ion Doldurea pe pagina sa de Facebook.

Care este bilanțul victimelor de la Crevedia

Potrivit ultimelor informații, 58 de persoane au ajuns de urgență la unitățile spitalicești din Capitală, astfel că la Spitalul Floreasca sunt internate două persoane care prezintă arsuri pe 95% din suprafața corpului. De asemenea, 4 persoane rănite au fost transferate în Belgia și Italia.

„Acum a plecat al doilea avion cu 2 pacienți critici spre Milano, mai devreme pe la 5:15 a decolat primul avion cu cei 2 pompieri răniți spre Bruxelles. Astăzi mai așteptăm să mai facem cel puțin încă un transport, după prânz, care va fi destinația lui probabil Austria, Germania, acum analizăm situația și așteptăm rapoartele medicale care ne vin de la spitale. Ajutorul oferit la nivel de Bruxelles, Austria, Italia, Germania, Norvegia, care urmează să confirme locul pe care ni-l dau. Pe baza acestor oferte noi ne uităm la care sunt nevoile. Bineînțeles, dacă e nevoie de mai multe locuri, să suplimentăm solicitarea noastră, în portalul Mecanismului de Protecție Civilă Europeană. În Bruxelles au fost transportați 2 pacienți, în Milano 2, Austria, acum, avem confirmat 1 loc, dar așteptăm confirmare la cel puțin 1-2 locuri, iar în Germania s-au confirmat printr-o scrisoare până la 13 locuri”, a spus Raed Arafat, șeful DSU.