Ion Țiriac a fost infectat cu COVID-19! Primele declarații ale omului de afaceri: "Nu am avut absolut niciun simptom"

Ion Țiriac a declarat că a fost infectat cu virusul COVID-19. Cum se simte la momentul actual omul de afaceri?!

Ion Țiriac, infectat cu COVID-19

Fostul tenismen Ion Țiriac a declarat că a fost infectat cu virusul COVID-19. Omul de afaceri susține că s-a și vaccinat împotriva noului coronavirus.

Primele declarații au fost făcute în urmă cu scurt timp.

În vârstă de 82 de ani, acesta susține că nu a avut niciun simptom și că a contractat o formă mai ușoară. Se pare că s-a infectat în SUA, atunci când a fost la fiica lui. În cele din urmă, toată familia a reușit să se vindece cu bine de noul coronavirus.

"Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fără să simt, aproape nu știam că o am la vârsta asta tânără la care sunt, la 82 de ani n-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine așa decât altfel. Am fost la un test de rutină, am fost în Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiică-mea care a luat-o de la Universitate. Am trecut toți peste cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Având în vedere că mi-a venit rândul la vaccin, le-am făcut pe amândouă.", a declarat Ion Țiriac, pentru observator.

Ion Țiriac [Sursa foto: Captură YouTube]

În continuare, fostul tenismen a mai adăugăt că și-a făcut vaccinul de la Pfizer.

"Io l-am făcut pe cel pe care mi l-a da, mi se pare că Pfizer. Este un vaccin ca toate vaccinurile. N-ai cum să nu-l faci dacă ai puțină minte în cap", a mai adăugat Ion Țiriac.