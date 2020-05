„Există toate scenariile pe masă. Există inclusiv posibilitatea prelungirii stării de urgenţă, există scenariul modificării acestei situaţii şi declarării stării de alertă care să permită autorităţilor adoptarea unor măsuri restrictive în continuare, de o amploare mai mică, aşa cum există posibilitatea renunţării la situaţia de urgenţă şi de a derula o campanie de informare amplă la nivelul populaţiei astfel încât gradul de conformare la recomandările autorităţilor să fie în continuare unul foarte ridicat” spune Dancă.

”Situaţia rămâne în continuare riscantă. Răbdarea românilor care s-a dovedit una generoasă în raport cu recomandările autorităţilor (...) sigur că această răbdare are şi ea limitele ei. Am încercat în ultima perioadă să enunţăm diverse scenarii pentru a da o speranţă românilor că situaţia va putea fi depăşită în curând şi vom putea gradual să revenim la un ritm de viaţă normal. Dar acest lucru depinde nu neapărat de autorităţi, cât de evoluţia infecţiilor, or în ultimele zile vedem că, în ciuda tuturor recomandărilor, poate şi pe fondul unei relaxări anticipate, grăbite, a populaţiei, au apărut noi cazuri şi noi focare.

De aceea trebuie să fim în continuare vigilenţi. Din păcate, nu putem să ne grăbim numai din perspectiva răbdării populaţiei să ne grăbim să adoptăm măsuri care ne-ar putea întoarce în situaţia de a pierde de sub control gestiunea acestui fenomen” a afirmat Ionel Dancă duminică, într-o intervenţie telefonică la Digi 24.

Acesta a precizat că, având în vedere evoluţia cazurilor de îmbolnăvire, autorităţile iau în calcul mai multe scenarii pentru perioada de după 15 mai, unul dintre acestea fiind inclusiv prelungirea stării de urgenţă.

El subliniază că există „câteva priorităţi” şi sunt scenarii conform cărora sunt zone care prezintă un risc ridicat cu privire la răspândirea infecţiilor, cum ar fi restaurantele şi mall-urile „care nu vor fi în prima linie a măsurilor de relaxare”, în ciuda aşteptărilor unor categorii ale populaţiei.

Conform lui Dancă, măsurile vor fi decise doar în urma unei estimări „foarte riguroase” făcute în zilele dinaintea datei de 15 mai.

Şeful cancelariei primului ministru a mai spus, întrebat despre dotările pentru sistemul medical, că „am plecat în această bătălie cu mâinile goale şi într-un timp foarte scurt am reuşit, pe lângă aprovizionarea din import cu materialele sanitare (...) am reuşit performanţa, în ciuda tuturor criticilor, am reuşit să dăm drumul inclusiv producţiei locale”.

„Am dat deja în producţie producţia de măşti, de combinezoane, se lucrează inclusiv pentru producţia de materiale necesare acestor echipamente, se lucrează la producţia de alte echipmente sanitare a i credem că pentru perspectiva unui val doi om fi pregătiţi inclusiv din punctul de vedere al producţiei locale” a adăugat Dancă.