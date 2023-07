Ionuț Dolănescu, în vizorul fratelui său după ce a renovat casa regretatului lor tată! Reacția acidă pe care a avut-o Dragoș la adresa interpretului: „A luat tot, pe motiv că el e solist”

In articol:

Frații Dolănescu nu reușesc să ajungă la un numitor comun, deși au trecut 14 ani de când tatăl lor s-a stins din viață. Recent, Ionuț Dolănescu a fost implicat într-un scandal imens cu vecinii săi, care au fost deranjați de faptul că interpretul ar fi renovat, în mod ilegal, casa în care a locuit Ion Dolănescu, situată pe strada Caimatei.

Locuitorii apartamentelor din blocul învecinat l-au acuzat pe Ionuț Dolănescu de faptul că nu ar fi respectat autorizația de construcție și ar fi înălțat prea mult mansarda.

Vecinii interpretului de muzică populară s-au plâns neîncetat, după ce Ionuț Dolănescu a renovat fosta casă a tatălui său. Proprietarii locuințelor învecinate sunt foarte deranjați și spun că, de când Ionuț Dolănescu a înălțat mansarda casei, soarele nu mai ajunge la ei. În plus, aceștia au mai spus că prețurile locuințelor au scăzut brusc, așa că au decis să se judece în instanță cu interpretul de muzică populară.

„Au fost afectate apartamentele, casa existentă nu mai are nicio legătură cu imobilul pe care îl vedeți dumneavoastră, iar pe partea de înălțime e o diferență de doi metri, care rezultă din transformarea podului în mansardă”, a declarat avocata Narcisa Popescu, mandatara vecinilor lui Ionuț Dolănescu, potrivit protv.ro.

Ce reacție a avut Ionuț Dolănescu după acuzațiile primite din partea vecinilor

După ce vecinii i-au adus nenumărate acuzații, spunând că artistul nu ar fi respectat autorizația de construcție și că și-ar fi înălțat în mod ilegal mansarda, Ionuț Dolănescu nu s-a abținut să le dea replica acestora. Interpretul de muzică populară a declarat că nu a adus niciun prejudiciu nimănui renovând acea casă și că a respectat în detaliu proiectul aprobat de Primăria Capitalei.

„Nu am viciat pe nimeni și nu am adus niciun prejudiciu cuiva! Casa din Caimatei are înălțimea conform proiectului aprobat de PMB. (….) Am adus un specialist topo, care a măsurat casa, și există documentație care atestă acest lucru”

, a declarat Ionuț Dolănescu pentru sursa menționată anterior.

Dragoș Dolănescu își atacă, din nou, fratele

Fratele lui Ionuț Dolănescu s-a implicat în scandalul provocat de renovarea casei din Caimatei, având o reacție acidă la adresa lui Ionuț Dolănescu. Dragoș a descris vila în care Ion Dolănescu a locuit înainte să se stingă din viață, spunând că aceasta este o locuință foarte mare, pe care fratele lui nu ar fi avut de ce să o extindă. Fiul cel mic al lui Ion Dolănescu și-a atacat fratele, întrebându-se, în mod ironic, cum a făcut Ionuț Dolănescu rost de autorizația de construcție.

„Încăperile de sus, din mansarda veche, tata le folosea, erau, de fapt, camerele pentru angajați, pentru Tanti Flori, care ne ajuta la gătit, chiar și eu mai dormeam acolo, era mobilier, era mai liniște sus. Probabil că Ionuț acum și-a extins spațiul pentru că are și trei copii. Dar, n-ar fi trebuit să facă asta, are destul spațiu, jos, la parter, are patru camere, dormitor, plus băi mari și bucătarie și două 2 sufragerii, casa are cam 500 de mp. În beci, tata ținea zarzavatul și vinul. Cum o fi făcut însă Ionuț rost de acte, pentru mansardă, pentru a-și înălța casa? Dar, nu mă mai mir, poți face rost de aproape orice, dacă ești un nume. Drept dovadă că și drepturile de autor ale tatălui nostru, Ion Dolănescu, ar fi trebuit împărțite jumi-juma, dar a luat tot, pe motiv că el e solist”, a declarat Dragoș Dolănescu pentru Impact.ro.