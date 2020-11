Ionuț, tânărul alungat de părinți pentru că este gay, trăiește pe străzi în Anglia: ”M-am dus din ușă în ușă pentru a cere o slujbă”

Ionuț Mocanu are 19 ani și trăiește singur, pe străzile din Anglia, după ce a fost alungat de părinți dintr-un motiv incredibil. Adolescentul român a ajuns pe drumuri, într-o țară străină, după ce părinții l-au dat afară din casă, la Iași, atunci când au aflat că e gay, potrivit Daily Mail. Tânărul din România a rămas fără job în timpul pandemiei, dar spune că nu vrea să se întoarcă acasă sub nicio formă.

Ionuț și-a pierdut locul de muncă în timpul pandemiei de coronavirus, iar acum solicită asistență pentru a găsi un loc unde să stea. Românul lucra într-o cofetărie din Nottingham, în aprilie, când a explodat pandemia de coronavirus.

Părinții l-au scos din casă când au aflat că e gay

Calvarul vieții adolescentului român a început atunci când părinții lui au aflat despre orientarea lui sexuală. Ionuț a ajuns în Anglia acum 18 luni, pentru a începe o nouă viață. De când și-a pierdut locul de muncă, tânărul doarme prin parcări sau în cel mai bun caz, pe la cunoscuți. Ionuț a cerut ajutorul a 29 de organizații caritabile pentru asistență, însă doar una dintre ele s-a oferit să-i dea bonuri de mâncare.

”M-am dus din ușă în ușă la baruri, magazine, cafenele și restaurante pentru a cere o slujbă, iar apoi m-au angajat la cofetărie. La începutul izbucnirii pandemiei, angajatorul meu a anunțat că vor rămâne doar cu personal calificat, așa că am fost concediat. Când s-a întâmplat asta, am știut că nu-mi voi mai putea permite să plătesc chirie”, a declarat tânărul, pentru sursa precizată.

Ionuț a trecut prin luni pline de calvar, petrecute pe străzile din Anglia. Singur și fără un loc unde să-și pună capul pe pernă, acesta a povestit cum a dormit prin parcări. „Am petrecut o săptămână dormind pe străzi, într-o parcare. Am contactat organizații caritabile pentru persoanele fără adăpost și mi-au oferit niște alimente și mi-au vorbit prin apel video, dar nu au putut face altceva. Am plâns și am tot plâns, pentru că eram într-un impas atât de mare.”, a mai spus Ionuț.

Ionuț Mocanu a dormit pe unde a apucat Londra, timp de șase luni. „Când au fost ridicate restricțiile, am rămas o perioadă cu unii dintre cunoscuții din Londra, în speranța că piața muncii va fi mai bună, dar a devenit foarte complicat totul, foarte repede. Dar cunoscuții mei oricum s-au purtat urât, există o cultură a intimidării teribilă, nu era un loc prea bun în care să mai stau.”, a conchis Ionuț Mocanu, potrivit Daily Mail.

