Irina Loghin a apărut pentru prima oară într-o emisiune TV după ce s-a vindecat de coronavirus. Interpreta de muzică populară a dezvăluit detalii din această perioadă grea prin care a trecut atunci când a fost infectată atât ea, cât și fiul și soțul ei.

Irina Loghin a povestit în emisiune cum s-a infectat, dar și care au fost condițiile din spitalul în care a fost internată.

"A venit o prietenă din Basarabia și a doua zi după ce a venit la mine s-a întâlnit cu cineva în oraș și a venit înghețat. Și nu se simțea bine după și am mers să facem testul. Amândouă am ieșit pozitiv. Când am făcut testul așa am aflat că am coronavirus. Nu am avut niciun simptom. Au venit soțul și fiul meu de la munte și au ieșit și ei pozitiv. Și nici prietena mea nu și-a pierdut mirosul. Ea a trebuie să mai rămână internată că se simțea rău", a declarat Irina Loghin.

Irina Loghin nu a avut simptome

"M-am internat imediat, nu am stat. Mi-au ieșit toate analizele normale. La un moment dat, doctorița a venit și mi-a zis că am analizele normale. Am o vârstă, m-am speriat. Nu este plăcut să stai internat că e spital. Nu ieșeam de pe holul respectiv, vedeam doar geamul deschis, dar atât. Am avut noroc de un personal medical foarte bun. Eu m-am bucurat că nu am avut simptome și m-am simțit foarte bine, nu mi-am pierdut gustul sau mirosul", a mai spus marea artistă.

Irina Loghin a fost mâhnită atunci când a primit apeluri telefonice de la diverși oameni întrebând-o dacă nu cumva a primit bani pentru a dezlara că a fost diagnosticată cu noul coronavirus: "M-au întrebat câți bani mi-au dat să zic că am coronavirus. Este o greșeală. M-au sunat o grămadă de oameni să mă întrebe".