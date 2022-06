Irinel Columbeanu, acuzat de o femeie că a lăsat-o gravidă! Cum a reacționat fostul milionar?

In articol:

O femeie s-a decis să vorbească despre aventura pe care a avut-o cu Irinel Columbeanu, care la acea vreme era unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România. Ea povestește că ar fi mers de bunăvoie la vila sa impunătoare de la Izvorani, acolo unde au întreținut mai multe rapoarte intime.

Totul s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani, pe când era era doar o simplă tânără la început de drum.

„Un bărbat cunoscut mi-a făcut intrarea. Mi-a dat numărul de telefon al lui Columbeanu, dar a vorbit el, în prealabil. Am luat legătura cu Irinel Columbeanu, mi-a trimis mașina, Bentley-ul, cu șofer, să mă ia de acasă. Și de atunci, numai cu mașina la scară. A venit și el de câteva ori, mi-a deschis portiera… M-a dus la Izvorani, la casa lui. Deasupra patului, avea o oglindă mare, special pentru sex. Lui îi plăcea să vadă totul. Avea piscină interioară, exterioară, solar, bar, acvariu cu pești exotici… Am făcut-o în piscina exterioară, în aer liber, foarte mișto. Am făcut și pe șezlong, în aer liber”, a relatat ea pentru Cancan.ro .

A rămas însărcinată cu Irinel Columbeanu. Cum a reacționat când l-a anunțat?

Totul s-a sfârșit, însă, când l-a anunțat că a rămas gravidă cu el. La acea vreme, ea încă locuia cu părinții și spune că a tras o sperietură soră cu moartea. L-a sunat pe Irinel Columbeanu și l-a anunțat, iar acesta a trimis banii pentru ca ea să poată să facă întrerupere de sarcină.

De atunci, între cei doi nu s-a mai întâmplat nimic.

„Ca o precizare, el încă avea poze cu Monica și cu el în baie. Dar să revin… Am făcut ce am făcut-o o perioadă, m-a dus la el și la birou în Victoriei, o făceam și acolo, ăla era apartamentul Monicăi. Totul a durat până eu am rămas însărcinată. Să zic un an de când îl cunoscusem, chiar nu țin minte bine asta. Dar e maximum un an.

M-am speriat, nu le-am spus părinților, l-am sunat pe el, plângând, și i-am zis că sunt gravidă. El mi-a zis: «Ce vrei, mă, vrei bani? Nu ți-e rușine?» Nu mă credea… Dar eu știam sigur, pentru că în luna aia am făcut-o doar cu el.

Eu, pe vremea aia, nu eram așa cum sunt acum, pusă pe treabă rău, eram mai rezervată, stăteam cu părinții. Acum e meserie, atunci nu era.

Să revin. Mi-a zis: «Vrei bani?» I-am spus că vreau doar banii de avort, că nu vreau să știe părinții și nu am de unde să iau. M-a întrebat: «Cât costă, cât vrei?» Zic: păi, cât costă avortul, nu vreau nimic în plus. Mi-a zis că-și trimite șoferul să-mi dea 600 de lei și să nu mai audă de mine. De atunci, totul s-a rupt. A rămas cu senzația că am vrut să-i iau bani în plus… ”, a mai spus aceasta pentru sursa menționată anterior.

Ce spune Irinel Columbeanu despre povestea femeii?

Ei bine, însă, fostul om de afaceri are o cu totul și cu totul altă poveste. Irinel Columbeanu a fost contactat de cancan.ro și întrebat dacă dezvăluirile femeii sunt sau nu adevărate. Ei bine, acesta spune că nici măcar nu știe cine este. Cu alte cuvinte, fostul milionar neagă toată povestea acesteia.

„Nu am auzit de ea. Nu știu cine e”, a fost reacția lui Irinel Columbeanu.