Irinel Columbeanu petrece Paștele departe de fiica lui! Irina este alături de Monica Gabor în SUA, dar nu și-a uitat tatăl

Irinel Columbeanu și Irina comunica mai tot timpul, iar distanța care-i desparte se măsoară doar în cifre, căci ei doi sunt foarte apropiați. După lupte crâncene pentru custodia micuței, fostul milionar de la Izvorani a căștigat în instață.

Între timp lucrurile au luat o întorsătură dramatică în viața lui Irinel Columbeanu.

Somat de bănci, aceasta a pierdut mai toată averea și a trebuit să ia o decizie și pentru a-i asigura un viitor bun fiicei sale. Așa că a decis, în urmă cu doi ani, să o lase să se mute în Statele Unite ale Americii, acolo unde s-a stabilit Monica Gabor, fosta lui soție, care are o stabilitate financiară și îi poate asigura o viață de calitate și educația de care are nevoie cea mică. El și Irina continuă să vorbească și să se vadă prin intermediul platformelor sociale, iar acum, în preajma Sărbătorilor Pascale, fiica fostului milionar nu și-a uitat tatăl și i-a trimis un cadou și o felicitare cu un mesaj înduioșător.

Cadoul primit de la fiica sa [Sursa foto: Instagram]

Irinel Columbeanu, răsfățat de fiica lui cu un cadou direct din SUA

Irina nu și-a uitat tatăl și nu a uitat nici că pe vremuri acesta îi satisfăcea toate dorințele și capriciile, așa că anul acesta a decis să-i facă lui Irinel Columbeanu o supriză și i-a trimis un cadou chiar din Statele Unite ale Americii, unde

se află alături de fosta soție a fostului milionar. Irinuca a ținut să scrie și o felicitare.

„Pentru tati, de la Irina! Te iubesc”, este mesajul care apare pe scrisoare.

Fostul milionar din Izvorani, emoționat și foarte fericit de surpriza făcută de fiica lui nu s-a putut abține și s-a lăudat cu gestul Irinei pe rețelele de socializare.

Irinel Columbeanu [Sursa foto: Instagram]

Irinel Columbeanu, despre adevătarul motiv al divorțului

Acesta este convins că Monica Gabor s-a folosit de faptul că el i-a fost infidel pentru a divorța, însă ea își dorea să facă acest pas de ceva timp.

Iată ce spune Irinel Columbeanu despre cel mai mare vis al fostei soții.

„Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate.

Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood. O femeie frumoasă nu se cade să fie ținută într-o colivie, oricât de aurită ar fi. În plus, bine ar fi să faci în așa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei.

În acel moment, se deschid foarte multe uși, atât pentru tine, cât și pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate!”, a declarat Irinel Columbeanu, la un post de televiziune.