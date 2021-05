Irisha de la Survivor România, dezvăluiri din tabăra Faimoșilor! Ce i-a transmis lui Zanni: „N-am venit să-ți iau premiul”

In articol:

Irisha de la Survivor România 2021 s-a întors în România, după ce a fost eliminată din competiție. Faimoasa și-a făcut prima apariție tv la Teo Show. Ea a vorbit despre cât de greu i-a fost să se acomodeze, dar în special din punct de vedere psihic.

„Eu am simțit-o greu. M-am străduit să fiu foarte puternică, în primul rând psihic. E foarte greu să nu mănânci, dar cel mai greu este psihic. Personal nu m-am lovit niciodată de astfel de alianțe, startegii, la ce nu te gândești, la aia să te aștepți. Dormi pe podea și mă dureau oasele groaznic. Te trezești de dimineață, nu mănânci nimic... Mai repede m-am obișnuit cu lipsurile, cu răutățile mie îmi e foarte greu. Eu n-am venit să iau succesul. I-am zis și lui Zanni că eu n-am venit să ți iau premiul, dar dacă mi-l dai...”, a declarat Irisha, în direct.

Irisha de la Survivor România, alături de Sebastian Chitoșcă și Ștefan Ciuculescu

Irisha de la Survivor, despre Zanni și Sebastian Chitoșcă

În ultimele ei zile în Republica Dominicană, Irisha a avut mai multe conflicte cu Zanni și Sebastian Chitoșcă. ea susține că a fost victima strategiilor făcute de cei doi, motiv pentru care a fost eliminată din competiție. Fosta concurentă nu se aștepta să părăsească așa repede competiția.

„Relativ bine, mai puțin cu Zanni și Sebi. Ei se străduiau să implementeze cele mai multe strategii, drumuri către victorie. Faptul că nu eram de acord cu ei, faptul că nu le intram în grații, nu mergeam după turmă, nu făceam ce zic ei. Aveam punctul meu de vedere și mi-l exprima. La început, amândoi erau foarte ok cu mine și îmi spuneai că sunt deșteaptă. Ulterior, când am început să înțeleg ritmul, am început să le spun pe față. Așa fac eu. De acolo, bnuiesc că au făcut o strategie să pară că eu sunt arogantă”, a adăugat Faimoasa.