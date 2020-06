In articol:

Ispita Bianca Pop, frumoasa care a sucit mințile multor bărbați celebri, a fost surprinsă recent de paparazzi, în tandrețuri cu fostul fotbalist Marian Aliuță.

Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii, a fost surpinsă în tandrețuri cu fostul fotbalist Marian Aliuță. Conform Spynews.ro, Marian Aliuță și Bianca Pop au fost surprinși de paparazzii în timp ce se aflau la o întâlnire, care ar fi avut loc în apartamentul ispitei, unde ar fi petrecut câteva ore bune împreună. Paparazii au surprins momentul în care Marian Aliuță pleca de la Bianca Pop. Fosta ispită a ieșit din casă îmbrăcată cu un halat. Preț de câteva minute, înainte ca Marian Aliuță să se urce în autoturism, cei doi s-au sărutat cu foc şi s-au îmbrățișat pătimaş. (Vezi povestea cu fotbalistul Marian Aliuță)

Nu este prima data când ispita Bianca Pop a fost surprinsă în compania unui bărbat celebru și…căsătorit. În urmă cu un an, Bianca Pop a declarat că este într-o relație cu Ciprian Pian. Ulterior a mărturisit că s-a despărțit de acesta pentru că a aflat că era căsătorit și nu voia să fie în rolul de amantă. Apoi însă, tot ea a fost cea care a spus că nu a avut nicio relație cu interlopul și că totul a fost o minciună.

”Noi ne-am certat, ne-am împins. N-am fost bătută, m-am lovit singură. M-a bruscat! A fost gelos pentru că mă suna fostul. Totul a fost la mișto. Noi doi nu am fost împreună. Nu am fost niciodată iubita și nici amanta lui Ciprian Pian. Pe această cale vreau să îmi cer iertare familiei lui. Totul a fost o regie pentru televiziune. Eu am iubit, m-am împăcat cu fostul. Este Claudiu, un băiat din Brașov. M-am împăcat cu el, îl iubesc foarte mult”, declara ispita Bianca Pop în urmă cu un an.

Ispita Bianca Pop, mare amatoare de scandaluri

Ispita Bianca Pop a mai avut și alte scandaluri, nu doar cu bărbați cunoscuți. Ea s-a declarat cea mai bogată ispită de la Insula Iubirii, emisiune unde a devenit cunoscută. Ispita Bianca Pop a apărut la televizor și a spus mândră că ea nu iese din casă cu mai puțin de 1000 de euro în poșetă pentru că altfel se simte „ca o săracă”.

”Eu nu ies din casă dacă n-am minim cash în poșetă 1000 euro plus bani pe carduri. Adică, n-ai cum. Mă simt ca o boschetară fără 1000 euro, cum să ies așa în oraș? E puțină suma. Dacă n-am cash atât nu ies din casă", a declarat Bianca Pop la TV.

Bruneta a devenit imediat ținta glumelor și a ironiilor pe internet din cauza acestei afirmații, iar Cristina Ich a abordat și ea subiectul. În stilul caracteristic, ea a făcut-o praf pe cea despre care se spune că ar fi cea mai bogată dintre ispitele de la Insula Iubirii.

”De vreo câteva săptămâni a apărut duduia care nu iese din casă fără 1.000 de euro. Știm cu toții, uneori, prostia nu are limite, dar să te amuzi de un personaj lipsit de educație, să te folosești de neuronii inexistenți, nu cumva voi aveți o problemă? Cum poți să faci mișto de un om care nici nu realizează asta. Să știi că eu nu râd de tine. Și nu ești vinovată, deși s-ar putea să mă urăști pentru moment”, este mesajul transmis de Cristina Ich. Bianca Pop nu s-a lăsat mai prejos și a dat un răspuns. „Eu râd de tine fără să știi. Am și motive, dar mă abțin. Să fii iubită, Cristina Ich”, a spus bruneta.

Ispita Bianca Pop, cum arăta înainte de operațiile estetice

Bianca Pop are acum 30 de ani și spune mândră că este cea mai bogată ispită de la Insula Iubirii. Cu ajutorul banilor se pare că s-a transformat Bianca Pop, pentru că rivalele sale au scos la iveală și poze cu Bianca Pop înainte de a ajunge celebră.

În urmă cu mai mulți ani, bruneta nu avea nici o operație estetică, iar hainele pe care le purta atunci îi ascundeau decolteul de care nu era deloc încântată. Odată cu îmbunătățirea situației financiare, Bianca a umblat și la formele sale. Astfel, și-a mărit sânii, buzele și și-a operat nasul. Acum, are sprâncenele tatuate, poartă extensii de gene și este foarte bronzată. Enervată de aceste dezvăluiri, la un moment dat, Bianca Pop a dat chiar ea un răspuns.

”Dacă tot va macină gândul cum arătam fără operaţii estetice, uitaţi aici doua poze unde sunt 100% naturală, aveam 18 ani şi una de acum. Nu îmi este ruşine să recunosc că am apelat la bisturiu! Dimpotrivă! Nu consider că frumuseţea mea stă în rinoplastie, buze şi silicoane (…)”, a spus Bianca Pop, în dreptul unei fotografii cu ea din perioada când spune că era naturală. Și totuși, pozele arătate de rivalele sale, foste ispite, arată o altfel de față a Biancăi Pop din perioada în care nu avea intervenții estetice.