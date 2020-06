In articol:

La șașe luni de la scandalul care i-a adus pe What's Up și pe Iubita lui, Alice Badea, în primele pagini ale presei, cei doi artiști sunt în continuare împreună. Tânăta vilonistă a rămas lângă el în ciuda ieșilor nervoase și a comportamentului lui. Chiar ea a povestit că uneori What's Up este prea agitat și că nici nu gătește, acestea fiind nemulțumirile pe caer ea le are în relația cu el.

„Este foarte carismatic și felul în care povestește lucrurile este amuzant. Este foarte iubitor. Uneori țipă. El fiind o fire foarte pasională, se agita foarte tare și intrece o limită a expresivitatii. Dar și eu am momente de genul, așa că îl înțeleg. Nu gătește! Aș vrea să gătească”, a declarat Alice Badea, iubita lui What's Up, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

În urmă cu șase luni, What's Up a fost arestat pentru că a agresat-o pe Alice Badea

Pe data de 9 decembrie, în jurul orei 19:30, What's Up a fost arestat. Artistul a fost implicat într-un scandal violent care a avut loc în apartamentul iubitei lui din Capitală. Oamenii legii au intervenit la fața locului, iar cântărețul a devenit extrem de recalcitrant. Polițiștii l-au încătușat și l-au dus de urgență la secție, relatează Spynews.ro.

Conform aceleiași surse, What's Up ar fi fost violent cu iubita lui, Alice Badea. Chiar ea a fost cea care a sunat la Poliție, dar tot ea a plecat cu el de mână de la secție după declarații.

What's Up s-a cuplat cu Alice, noua iubită, imediat după divorț

"O iubesc pe Alice, ne înțelegem bine. Nu am înșelat-o pe Simina, haterii au zis că sigur am fost cu Alice dinainte", a declarat What's Up în direct la Teo Show, în urmă cu două luni.

Cum a reacționat iubita lui, Alice, la valul de comentarii negative după ce și-au făcut publică relația? „A trăit momente ciudate. Eu sunt obișnuit cu hate-ul gratuit. Îi spusesem să nu intre pe Instagram, să nu citească nimic. Fanii mei mă vorbesc urât, mă judecă. Întreabă-mă pe mine dacă am înșelat-o pe Simina, nu comenta aiurea. A plâns de câteva ori, m-a durut de câteva ori, e anormal să jignești aiurea un om”, mai spunea What's Up la momentul respectiv.

Alice și What's Up și-au făcut tatuaje identice, iar el consideră desenele de pe mână simbolul uniunii dintre ei: Prima nuntă am făcut-o în biserică și în fața statului român. De data asta am făcut nuntă în fața sufletului meu.