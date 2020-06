In articol:

Iubitul Margheritei de la Clejani a fost și el tras în scandalul în care a fost implicată fata Clejanilor, iar acest lucru se pare că l-a afectat pe tânăr. În urma scandalului, au ieșit la iveală problemele pe care acesta le are cu drogurile.

Iubitul Margheritei a cedat după dezvăluirile făcute de prietenul său

Unul dintre prietenii lui Theodor a povestit la o emisiune de televiziune ce se află în spatele problemelor pe care presupusul partener al Margheritei le are cu substanțele interzise. Imediat după, acesta a rupt tăcerea și a recurs la un gest uluitor pe rețelele de socializare, acolo unde a scris un mesaj destul de dureros și extrem de sincer.

„Nu mai fac artă, nu mai desenez, nu mai pot să ies din casă, mi-am umilit familia prin faptul că doar mi-am trăit viața, nu am instigat pe nimeni. Trec prin cele mai grele momente din viață. Am ajuns să nu dorm, să nu mănânc, să vomit de 4,5 ori pe zi, iau pastile de tensiune.

Nu am vrut niciodată să instig la rău sau la dependență. Arta mea reflectă sufletul meu degradat și distrus de-a lungul anilor. Văzându-mi tatăl cum moare la 12 ani încet și sigur, după trei operații pe creier, chiar în fața ochilor mei, am patinat ușor pe calea drogurilor. Vreau doar să îmi continui viața, să pot să ies din casă, să nu fie mama agonizată de paparazzi”, este doar o parte din mesajul postat de Theodor pe InstaStories.

Tânăr din anturajul iubitului Margheritei a făcut acuzații grave

Un tânăr din anturajul iubitului Margheritei a făcut dezvăluiri incredibile. Partenerul artistei ar avea două parafe medicale cu ajutorul cărora reușea să realizeze rețete cu droguri.

Invitat într-o emisiune TV, un tânăr care l-a cunoscut pe Theo, presupul iubit al Margheritei, îi aduce acuzații grave.

„L-am cunoscut pe Theo prin 2017-2018 (...) La început părea un băiat ok. Am ieșit o dată, de două ori cu el, el era deja în anturaj cu prietenii mei de atunci. Acum nu mai țin legătura cu ei. Am mers în vreo două călătorii cu el, nu prea era cu desenatul atunci, mergea mult la petreceri, voia să facă bani”, a susținut prietenul lui Theo.

Theo, presupusul iubit al Margheritei, ar fi deținut două parafe medicale cu ajutorul cărora le elibera persoanelor pe care le găsea rețete cu droguri.

„El nu poate să intre în farmaciile din București pentru că se ducea, făcea scandaluri. Căuta oameni cărora să le vândă rețetele pentru că, din ce mi-a spus el, avea două parafe medicale. Le scria, le ștampila și le vindea mai departe”, a mai spus bărbatul.

Theo ar fi folosit această metodă timp de doi ani, fără nicio problemă.