Iulia Vântur și Salman Khan, surprinși într-o ipostază neobișnuită

In articol:

Iulia Vâtur și Salman Khan formează un cuplu de câțiva ani de zile, iar frumoasa româncă a decis să se mute cu actorul de la Bollywood în India. Cei doi au fost mereu foarte discreți cu privire la relația lor și niciodată nu au dat prea multe detalii despre frumoasa lor poveste de dragoste.

Recent, cei doi au fost surprinși pe rețelele de socializare în timp ce ajutau oamenii din localitatea în care stau. „A fost un ciclon puternică și am măturat tot din jur. A trebuit să facem curățenie după potop. Imaginile respective au fost postate de el pe contul lui de Instagram și noi doar am dat repost”, a clarificat Iulia Vântur, la Teo Show. În plus, cei doi au împărțit și au distribuit alimente pentru sătenii din satele vecine, deoarece resursele din India sunt puține în perioada pandemiei.

Moderatorii emisiunii, Teo Trandafir și Bursucu, au fost foarte curioși despre cum este Salman Khan ca „vecin”. „N-ai văzut? E foarte bun ca vecin, face curățenie”, a mărturisit frumoasa blondină.

Iulia Vântăr a mai adăugat că, privitor la relația ei cu cu celebrul actor din India, nu mai este nimic nou de mărturisit pentru că a vorbit de multe ori despre acest subeict.

Teo Trandafir: Eu să fiu în locul tău și să fiu într-o relație de prieteni cu Salman Khan, eu aș zice!

Iulia Vântur: Serios, ce mai e de zis? Eu am vorbit de multe ori despre subiectul ăsta. Prefer să vorbesc despre munca mea, despre ceea ce fac eu, nu despre alte persoane.

Iulia Vântur, despre proiectele de viitor

Românca a dezvăluit cu ce ăși ocupă timpul în această perioadă de pandemie, iar activitățile ei se rezumă la pregătirea ei profesională. Ea are foarte multe proiecte de viitor la care lucrează din nou.

„Învăț, mă pregătesc pentru concertele mele, îmi stabilesc un nou playlist. O să filmez și un videoclip aici, la casa de vacanță. Am mai multe proiecte de pregătit”, a declarat Iulia Vântur.

Iubita lui Salman Khan a mărturisit că imediat după ce se va putea călători din nou, ea va reveni în România pentru a-și putea revedea părinții și prietenii.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Iulia Vântur a recunoscut că pe perioada pandemiei s-a retras alături de iubitul ei la reședința familiei lui.

“El acum este la sală, muncește din greu. Aici este casa noastră de vacanță, suntem izolați, la o oră și jumătate de Mumbai. Suntem doar noi doi și niște prieteni. A fost și o parte din familie aici. Nu știu cât voi mai rămâne aici, sper să se rezolve situația într-un fel. La noi nu s-a ridicat însă starea de urgență. Îmi e dor de familia mea, de prieteni. Sunt obișnuită cu dorul, însă acum este mai dificil”, a declarat Iulia Vântur în cadrul unei emisiuni de televiziune. (Citeste si: A murit din cauza coronavirusului! Iulia Vântur, în doliu: „Vei trăi în inimile noastre pentru totdeauna”)