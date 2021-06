Jador, despărțire definitivă de Georgiana Elisei? Adevăratul motiv pentru care nu mai sunt împreună: „Nu-mi oferă...”

In articol:

Jador și Georgiana Elisei au o poveste de dragoste cu năbădăi. Cei doi se cunosc încă din copilărie și au fost împreună și în perioada facultății. Jador a mărturisit că Georgiana este singura fată pe care a iubit-o cu adevărat și a făcut multe greșeli în relația cu ea.

După ce s-a întors de la Survivor România 2021, celeburl cântăreț și fosta lui iubită și-au mai oferit o șansă. Din păcate, relația lor a ajuns din nou la final. Pentru un post de televiziune, Jador a mărturisit că Georgiana este mult prea geloasă, iar el are nevoie de relaxare în viața sa.

„Nu mai sunt cu ea de două săptămâni. Am nevoie de relaxare în viață și nu-mi oferă. E geloasă mai mult decât prevede legea, dacă aș fi aș da o lege să nu mai fie femeile geloase să pot și eu să mă însor(...) Nu vreau să o mai iubesc, vreau să pot să fac asta”, a spus Jador, în cadrul unei emisiuni televizate.

Jador și Georgiana Elisei s-au despărțit [Sursa foto: Captura Video]

Citeste si: Clipe grele pentru Dorian Popa. Mamișor a ajuns de urgență la spital. Urmează o intervenție chirurgicală- bzi.ro

Jador, declarații emoționante despre Georgiana: „Este și va fi dragostea vieții mele”

Jador a mărturisit că întotdeuna o va iubi pe Georgiana, chiar dacă nu mai sunt împreună. Fostul concurent de la Survivor România 2021 a declarat că între cei doi a existat o poveste frumoasă de dragoste.

Citeste si: Cum a cunoscut-o Jador pe Georgiana, marea lui dragoste. Nu credea c-o să-l bage vreodată în seamă: ”Era ziua mea, aveam 50 de lei”

„Femeia aia este și va fi dragostea vieții mele. Nu suntem împreună. Este cea mai importantă femeie pentru mine. Nu e vreo frumusețe, este o fată drăguță, pe placul meu, dar nu are nici silicoane, nici botox, dar așa o iubesc eu, așa cum e ea. Nu știu de ce, ne știm de când eram micuți. Am și lucrat împreună, am fost și colegi de facultate. Este o poveste lungă, și frumoasă, doi adolescenți care s-au iubit”, a declarat Jador la o emisiune TV.