Jador, dezvăluiri picante despre viața sa amoroasă! „Am avut 6-7 iubite în paralel”

Jador [Sursa foto: Instagram] 23:16, iun 30, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Jador este unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști din industria muzicală. Nu este, însă, iubit doar pe talentul său muzical, ci și pentru felul în care arată.

Fostul Faimos are mare grijă de imaginea sa și nu lipsește din sala de forță, acolo unde se antrenează mai mereu.

Este unul dintre cei mai râvniți bărbați din România și se pare că asta nu se întâmplă doar de acum, de când a devenit celebru, ci încă din adolescență. Era o vreme când acesta nu mai ținea cont de nimic și dacă o domnișoară se arăta interesată de el, imediat devenea iubita lui. Au fost perioade, povestește artistul, când avea chiar mai multe iubite în același timp.

Jador [Sursa foto: Instagram]

Jador, un cuceritor încă din liceu: „L e ziceam la toate Gărgărița ca să nu le încurc”

Artistul a fost pe placul domnișoarelor încă din adolescență, iar acest lucru nu i-a displăcut deloc, ba din contră. Jador folosea un apelativ universal pentru toate iubitele lui, căci altfel risca să le greșească numele și intra în belea.

El povestește că a fost o perioadă în care avea și 6-7 tinere care credeau că i-au căștigat inima, dar lucrurile stăteau total diferit. Se pare, totuși, că o domnișoară i-a pus lacăt la inimă, însă relația lor era una interzisă, căci ea avea iubit, însă asta nu i-a împiedicat să se întâlnească pe ascuns.

„Am avut 6-7 iubite în paralel. Uitam în liceu de câte una. Le ziceam la toate Gărgărița ca să nu le încurc. Îmi aduc aminte că o dată am mers 7 kilometri pe jos să mă întâlnesc cu ea. După ce m-am întâlnit cu ea am mers 7 kilometri la întors. Și ea avea iubit, dar eu tot o iubeam. Eram mic, eram prost”, a declarat Jador.

Jador și Georgiana Elisei [Sursa foto: Captură video ]

Jador și Georgiana Elisei, dragoste cu năbădăi

Artistul susține că are numai o singură iubire acum: Georgiana Elisei. Au o relație destul de complicată, astfel că despărțirile și împăcările par să nu fie ceva ieșit din comun. În ultimele declarații ale sale în ceea ce privește relația cu tânăra, el a spus că au ales să rămână separați.

„Femeia aia este și va fi dragostea vieții mele. Nu suntem împreună. Este cea mai importantă femeie pentru mine. Nu e vreo frumusețe, este o fată drăguță, pe placul meu, dar nu are nici silicoane, nici botox, dar așa o iubesc eu, așa cum e ea. Nu știu de ce, ne știm de când eram micuți. Am și lucrat împreună, am fost și colegi de facultate. Este o poveste lungă, și frumoasă, doi adolescenți care s-au iubit”, a dezvpluit artistul, în urmă cu ceva timp.