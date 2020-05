In articol:

Jador a declarat că nu este sigur dacă Ella a fost iubita lui, chiar dacă a iubit-o.

„Nu a mers între noi pentru că am făcut greșeli amândoi. Nu mi-am dorit niciodată o relație în care să nu fiu fericit. E mai bine pentru amândoi să fim separați cu persoane care ne fac fericiți. În concepția mea, amândoi am făcut greșeli foarte grave”, a mărturisit Jador.

Neîncrederea a fost cea mai mare problemă în relația lor.

„Un om care te stresează, un om în care n-ai încredere. Noi merităm să fim fericiți. Au fost niște momente frumoase. A fost o relație toxică pentru amândoi”, a declarat fostul concurent.

Cu ce a greșit Ella în relația cu Jador

Din punctul de vedere al cântărețului, Ella a greșit în egală măsură în relația lor.

„A vorbit cu unii băieți cu care ea era încântată de ei pentru că aveau o anumită prestație socială. A vorbit cu oameni care mă vorbesc în cel mai josnic mod. Din punctul ei de vedere asta nu e o greșeală și o înțeleg”, a completat Jador.

Ella de la Puterea dragostei, în lacrimi din cauza lui Jador: „Îmi doresc ca toți să iubească cum l-am iubit eu...”

Între Ella și Daiana a început un scandal la Puterea dragostei. Daiana a răbufnit la adresa Ellei după ce i-a reproșat că nu-l iubește pe Gabriel.

Daiana i-a reproșat Ellei că s-a întors în emisiune după ce a stat cu Jador. Cele două concurente au început să se atace reciproc, în special despre relațiile pe care le au. La un moment dat, Ella nu a mai putut să se abțină și a izbucnit în lacrimi.

„Ea afirmă alte lucruri. Atât vreau să mai zic. Dacă omul ăla nu-mi greșea mie, era totul ok, eu eram cu el și niciodată nu l-am dezamăgit cât am fost aici. Eu am ales să vin aici pentru că dacă mă duceam acasă stăteam si plângeam, așa sufăr eu pentru că mă înghid în mine. Să nu trăiesc într-o colivie singură.

Eu îmi doresc ca toți să iubească cum l-am iubit pe băiatul ăsta și punct. Eu nu doresc răul nimănui”, a declarat concurenta. (Citeste si: Bianca de la Puterea dragostei, declarații neașteptate: "Sper să fie ultima gală pentru mine")