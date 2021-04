Jador este eliminat de la Survivor România, din cauza problemelor grave de sănătate. „Am luptat cât am putut!”

In articol:

În această seară, a fost convocat un consiliu de urgență la Survivor România, pentru că un concurent din echipa Faimoșilor va părăsi competiția din Dominicană.

Jador este eliminat de la Survivor România 2021

Daniel Pavel a făcut un anunț care i-a surprins pe Faimoși și Războinici deopotrivă. Încă un concurrent din tabăra roșie este nevoit să părăsească competiția Survivor România, din cauza problemelor de sănătate. „ În această seară, din motive bine întemeiate și dincolo de orice contestare, concurentul care părăsește competiția este Jador ”, a spus prezentatorul emisiunii.

Jador își ia rămas bun de la Faimoși

Jador pleacă de la Survivor România din cauza accidentărilor suferite pe traseu

Jador a suferit mai multe accidentări de la debutul concursului din Dominicană, însă a încercat să facă față durerilor și să continue lupta pentru supraviețuire. El a mărturisit că a dorit să rămână la Survivor România pentru toți oamenii care l-au susținut până în prezent.

„Mulțumesc Kanal d că m-ați invitat la acest show. Am crezut că e o joacă de copii și nu va fi așa greu. Este cel mai greu show la care am participat vreodată. Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc. Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine. M-au ridicat de la Ionuț la Jador.

Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit. Sper că aici am rămas cel mai iubit, eu trăiesc din iubirea oamenilor, ei m-au făcut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, că era foame mare la mine acasă. M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni mondiali în echipa mea și fotbaliști. Să mă ierte toți că am greșit, că am gură mare, dar nu țin în suflet nicio răutate”, a spus Jador.

Jador își ia rămas bun de la Războinici

Jador dezvăluie ce lecție a primit de la Survivor România

Cântărețul a recunoscut că experiența Survivor România i-a adus aminte de copilăria sa, când a suferit în repetate rânduri de foame. Jador mărturisește că nu va uita vreodată de unde a plecat și nu se va schimba niciodată.

„Cea mai importantă lecție pentru mine a fost că stăteam în baracă jos, desculț, și gătea Majda și îmi aminteam de copilăria mea, cum stăteam cu frații mei în jurul sobei și mâncam borș si a doua porție nu mai era, nici acasă nici aici. Asta e lecția pe care am învățat-o, oricine ai fi, poți oricând să cazi jos. Sunt pregătit să fiu sărac din nou oricând. Mulțumesc oamenilor că mă iubesc, niciodată nu o să uit de unde am plecat. Eu sunt Ionuț, nu sunt Jador ”, a mai spus Faimosul.

Jador și Elena Marin

Ce maşină are Jador. Faimosul de la Survivor România conduce un bolid de lux

„Prima luna a fost cea mai grea. Am plâns de foame, a fost foarte greu, dar mă bucur că m-ați invitat și am avut oportunitatea să vin aici. Mi-am rupt dintele, piciorul, spatele stomacul. Luam pastile cu pumnul și nu știam pentru ce sunt. Am fost cel mai bolnăvicios de aici. A fost minunat. Dacă eu m-am accidentat, înseamnă că trebuie să câștige unul care chiar are nevoie”, a conchis Jador.