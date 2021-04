Jador se întoarce acasă din Republica Dominicană. Primele declarații ale Faimosului: "Sunt pregătit să fiu din nou sărac"

In articol:

Jador se întoarce, sâmbătă, acasă din Republica Dominicană. Faimosul a făcut primele declarații despre revenirea în România.

Fostul concurent de la Survivor România 2021 se întoarce acasă. Jador urmează să ajungă în țară, iar primele declarații despre competiția fenomen de la Kanal D au fost transmise pe pagina sa de socializare.

Faimosul susține că a învățat o lecție extrem de importană în Republica Dominicană și anume că banii nu pot cumpăra nimic în lumea asta.

"Azi vin acasa in țara mea la familia și la oamenii care ma iubesc !❤️Sunt pregătit oricând sa fiu din nou sărac, experienta asta mi-a demonstrat ca oricâți de mulți bani o sa am sufletul meu va rămâne veșnic sărac!

Ma simt un om iubit in mod exagerat de Dumnezeu!", a scris Jador, pe contul său de socializare.

Jador a părăsit Survivor România

Jador a părăsit competiția Survivor România 2021, după ce medicul i-a interzis să mai intre pe traseu din cauza problemelor de sănătate.

Jador [Sursa foto: Instagram]

„Prima luna a fost cea mai grea. Am plâns de foame, a fost foarte greu, dar mă bucur că m-ați invitat și am avut oportunitatea să vin aici.

Mi-am rupt dintele, piciorul, spatele stomacul. Luam pastile cu pumnul și nu știam pentru ce sunt. Am fost cel mai bolnăvicios de aici. A fost minunat. Dacă eu m-am accidentat, înseamnă că trebuie să câștige unul care chiar are nevoie”, a declarat Jador, în fața colegilor de la Survivor România.

„Sunt foarte bucuros că mi-am recăpătat viața. Am încercat să mă tund singur, dar nu cred că e bine. Nu prea mi-a ieșit, frizerul o să mă certe. Mi s-a rupt un dinte, sunt cioroi, dar am scăpat de Survivor. În sfârșit mănânc ce vreau eu. Piciorul meu... e rupt meniscul, niste ligamente întinse și alte chestii. Sunt vai de capul meu, fără dinte, în fine... Vă iubește tata Jador și vă mulțumește că l-ați susținut în competiție”, este mesajul transmis de Jador.