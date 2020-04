Jador se întoarce la Puterea Dragostei? Ella a mărturisit tot

In articol:

Scandalurile continuă în casa Puterea dragostei! Cearta a pornit între Ligi, Andreea Pirui și Ligi, care au început să se lege de aspectul fizic. În acest conflict au intervenit Turcu și Cătălin.

După mai multe replici acide, în casa băieților, concurenții au început să arunce cu bani și să danseze, sub ochii celorlalțai.

În casa fetelor, întreaga scenă nu a fost privită cu ochi buni. Ei susțin că Turcu și Cătălin încearcă să copieze stilul lui Jador de a face glume, dar nu le iese.

Ligi: Eu mă bucur că fac chestiile astea pentru că se fac de râs. Ei cred că sunt șmecheri, dar se fac de râs. E de plâns așa ceva...

Livian: Faci o ieșire d-asta, cu caterincă, dar să fie faină, nu așa...

Ligi: Încearcă mulți să-l copieze pe Jador la caterinca pe care o are, dar trebuie să te naști cu hazul ăla. Dacă nu te naști, ești un fake obosit.

Ella a mărtusit să Jador s-ar putea întoarce în emisiune: ”O să vină el...”

Ligi, Andreea Pirui, Bianca și Livian povesteau cum speră ca jador să se întoarcă în emisiunea, pentru a le arăta băieților cum se face o glumă. Ella a mărturisit că Jador s-ar putea întoarce în emisiune.

Pirui: Lui Cătălin îi e cel mai ciudă pe Jador!

Ella: Normal! Ce m-as bucura să vină...

Ligi: Ce mi-ar plăcea să vină Jador să le explice cum ar trebui să fie făcute niște glumițe

Ella: O să vină el, stai liniștită!

Jador dă de pământ cu băieții din casa Puterea Dragostei, după înregistrările apărute în spațiul public: „Bărbații ăștia închiși la minte...”

Jador a comentat aseară într-un vlog înregistrările care au apărut în spațiul public în urma unei discuții dintre Andi, Cătălin și Turcu.

„Și-au cerut scuze de la mine pentru că știau că o să primească mesaje de la voi, cei are mă urmăreați și o să le spuneți cuvinte urâte”, a început Jador să povestească în vlogul lui.

Jador a explicat că a primit un mesaj de la Bianca Comănici un mesaj prin care îi transmitea că băieții din casa Dragsotei își cer scuze pentru uvintele urâte.

„Am apreciat foarte mult că și-a cerut scuze băiatul. Am vrut să ies când am văzut videoclipurile respective cu părerea lor despre mine, când mă înjurp, dar am zis că nu mai fac că băieții și-au asumat, și-au cerut scuze.

Relația mea cu băieții din clanul ăsta. Turcu este un băiat foarte mult. Eu am cunoscut o altfel de latură atunci când eram în emisiune. Am vorbit niște chestii de băieți. Chiar l-am învățat.

a spus Jador. (