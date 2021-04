Jador, totul despre eliminarea Anei Porgras de la Survivor România! Ce a spus despre Faimoasă și Zanni: „Eu am despărțit o iubire”/ EXCLUSIV

In articol:

Jador, unul dintre preferații telespectatorilor din tabăra Faimoșilor, a părăsit cea mai de senzație competiție de supraviețuire din România, Survivor România, difuzată pe Kanal D, de joi până duminică, de la ora 20:00, din cauza unei accidetări foarte grave.

După mai multe teste și analize, verdictul medicilor în cazul artistului a fost unul crunt, iar Jador nu mai este apt din punct de vedere fizic să facă față condițiilor foarte grele din jungă și cu atât mai mult nu mai poate concura pe traseele extrem de grele și solicitante. Plecarea sa a fost anunțată în ediția de joi, 22 aprilie, iar Dan Pavel a făcut anunțul.

Au fost momente foarte grele pentru Jador, au existat discuții și a intrat în polemici, însă de fiecare dată a găsit susținerea din partea telespectatorilor, care l-au votat în număr cât mai mare. Totuși, din preferatul spectatorilor a devenit fix contrariul. Acesta a fost pus în situația de a propune spre eliminare un concurent, iar el a votat-o pe Ana Porgas, una dintre cele mai bune și veritabile jucătoare din echipa Faimoșilor. Ce a urmat nimeni nu a anticipat. Faimoasa a fost nevoită să părăsească competiția din cauză că a avut un număr foarte mic de voturi. Vestea nu i-a enervat doar pe colegii de echipă, ci și pe spectatori, care l-au blamat pe Jador în mediul online.

Fostul Faimos vorbește acum, după eliminarea din competiția fenomen Survivor România, despre alegerea sa de a o propune pe Ana Porgras spre eliminare și despre cum, prin acel vot a despărțit o „iubire”.

Jador: „ Eu nu am crezut că Ana o să plece, am crezut că este votată”

Ana Porgras era una dintre cele mai de valoare concurente din tabăra faimoșilor și aducea puncte importante pentru echipă.

Jador a fost pus în ipostaza de a nominaliza un coechipier în Consiliul de Eliminare, iar pentru că știa cât de bună este Ana pe traseu a votat-o, convins că aceasta va avea suportul telespectatorilor și nu va pleca acasă. Iată că s-a înșelat. După votul său, Dan Pavel a făcut anunțul care a lăsat pe toată lumea mască, Ana Porgras a fost nevoită să părăsească Republica Dominicană.

Jador spune că este normal că și-a pus fanii în cap, mai ales că Zanni și Ana Porgras erau foarte apropiați, iar votul său a părut că este pentru a-i despărți.

„Zanni și-a dat seama că îl iubește lumea în momentul în care a ieșit favorit. Eu am despărțit o iubire (n.r.- Ana Porgas și Zanni), așa s-a văzut la televizor și era normal să fiu penalizat de oameni. Au făcut foarte bine, dacă ei au crezut asta. S-au luat de mine un pic, nu are nimic.

Eu nu am crezut că Ana o să plece, am crezut că este votată, am crezut că noi toți de acolo suntem votați. La un moment dat toți ieșim și o să fie unul singur acolo, cu trofeul, și o să fie smecher”, a declarat Jador în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Jador vorbește despre concurenții din tabăra Faimoșilor: „N u ne dușmănim între noi”

Se pare că artistu are o părere foarte bună despre toți foștii colegi din echipă și cu fiecare a reușit să stabilească o conexiune, mai ales atunci când nu aveau de concurat, iar orele din camp păreau că nu mai trec.

„Nu e totul cum pare la televizor, nu ne dușmănim între noi. Noi m-am stăm de vorbă cu toții. Cu Cosmin am vorbit despre iubita lui, pe care o cunoștea de două luni și nu știa dacă o să îl aștepte. Sebi a fost fotbalist, fratele lui a fost bolnav, el a trebuit să lase cariera ca să fie lângă el. Zanni vrea să își ia o casă, vrea să își facă o carieră în muzică. Îl susțin pe Zanni, mi-e drag de el, mi-e drag de toți. Elena are o vârstă înaintată, vrea să profite de șansa ei. Oamenii ăștia când mi-au spus poveștile astea au ajuns în inima mea. Nu pot să țin ură pe ei. Pe Culiță l-a crescut maică-sa frumos. Majda la fel, voia să își facă o casă.

Alexandra Stan mi-a zis de iubitul ei, de Ricky, mi-a zis multe lucruri cu frumoase. Am stat de vorbă cu ea vreo două nopți. Vreau să spun că m-a impresionat foarte mult vocea ei, eu credeam că e ca toate cântărețele astea, dar ea are o voce foarte frumoasă. Ea cântă orice vrei tu și foarte frumos. Georgiana are o foarte mare inteligență emoțională, oamenii nu au înțeles asta. A crescut la casa de copii și i-a dat statul o casă. Eu am stat de vorbă cu toți colegii de echipă, am încercat să intru în sufletul lor și sunt sigur că niciunul dintre ei nu mă urățte. Simona Hapciuc voia să îi facă o casă lui Dimi, să îi facă un viitor. Ea a grești că nu și-a luat rămas bun de la noi. Cătălin Moroșanu e șeful nostru, nu mai e vorba de situație financiară, dar e un om trecut prin multe. Se vede că are vârsta pe care o are, cariera”, a mai spus Jador la WOW.biz.ro.