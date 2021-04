Ana Porgras se resimte după lunile petrecute la Survivor România! Cum se recuperează fosta gimnastă: „Organismul meu...”

In articol:

Ana Porgras a fost eliminată din competiția fenomen de pe Kanal D, Survivor România, în urmă cu câteva săptămâni.

Jador este cel care a propus-o pentru a părăsi emisiunea, însă artistul nu s-a așteptat nicio secundă ca aceasta să nu aibă susținere din partea telespectatorilor. În urma nominalizării, Ana Porgras a trebuit să plece din Republica Dominicană. Chiar și după câteva săptămâni de la ieșirea din Survivor România aceasta continuă să se resimtă.

Ana Porgras [Sursa foto: Instagram]

Cum se reface Ana Porgras după plecarea din Republica Dominicană

Fosta gimnastă a petrecut luni bune în cadrul competiției Survivor România. Recunoaște că i-a fost greu să se adapteze la stilul de viață pe care îl presupune emisiunea, iar primele ei gânduri au fost să renunțe, să-și facă bagajele și să plece. Însă s-a răzgândit și a reușit să se obișnuiască cu foamea și cu efortul fizic.

Ana Porgras a ajuns în România în urmă cu câteva zile, iar acum trebuie să se refacă după experiența din jungla Dominicană.

Și acum recunoaște că nu s-a refăcut 100%, iar somnul este în aceste momente cel mai bun prieten al ei. Fosta sportivă recunoaște că doarme foarte mult de când a revenit de la Survivor România . De când a părăsit competiția, aceasta ține legătura cu internauții prin intermediul rețelelor de socializare.

„Bună dimineața! Am dormit cam mult, dar se pare că organismul meu așa se recuperează”, a scris Ana Porgras la InstaStory.

Ana Porgras[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Exclusivitate națională! Înregistrare telefonică incendiară cu Sergiu, tăticul călăreț de la Iași, după mega-scandalul iscat de vânzarea casei cumpărate din donații. Ce zice despre Cătălin Moroșanu, vedeta care i-a fost alături – FOTO-VIDEO- bzi.ro

Ana Porgras, despre Jador, după ce a propus-o spre eliminare

Fosta gimnastă nu-i poartă pică lui Jador.

În cel mai recent interviu acordat la Teo Show, Ana Porgras este convinsă că faimosul nu a vrut să o elimine.

Citeste si: EXCLUSIV Ana Porgras, dezvăluiri din tabăra Faimoșilor! Cine era, de fapt, liderul echipei: „După el se lua toată lumea”

„Nu cred ca Jador a vrut sa ma scoata. Cu toate ca spunea ca nu poate nu-s la fel de buna ca Elena, dar nu cred. Nici el nu s-a gandit ca voi parasi competitia. Cred ca a fost pentru el socul cu atat mai mare cu cat eram al doilea concurent care iesea "de pe mainile lui". Si a fost un oarecare sentiment de vinovatie. Zanni a facut o strategie foarte buna aseara. Ca sa nu iasa cineva de la Faimosi a nominalizat-o pe Elena. Am vazut comentarii, cum ca s-au certat si de asta a nominalizat-o, dar nu...”, a spus fosta gimnastă la Teo Show.

Ana Porgras [Sursa foto: Instagram]

Ana Porgras a rămas șocată când a auzit cuvintele lui Dan Pavel: „Drumul Survivor se oprește pentru tine aici și acum”

Fosta sportivă a dezvăluit și ce a simțit în momentul în care și-a auzit numele în cadrul consiliului de Eliminare. Nu s-a așteptat să iasă și a simțit că-i fuge pământul de sub picioare. Reușise să aducă trei puncte prețioase pentru echipa ei, pe unul dintre cele mai grele trasee din competiție.

Citeste si: EXCLUSIV Ana Porgras de la Survivor, după ce Jador și-a dorit să fie propus spre eliminare: „S-a simțit vinovat după plecarea mea”

„Nu îmi venea să cred, cred că s-a văzut pe fața mea reacția când a zis domnul Dan "Ana". M-am gandit ca face o glumita. Si cand s-a oprit si mi-a zis ca "Drumul Survivor se opreste pentru tine aici si acum" nu mi-a venit sa cred. Am adus si 3 puncte pe cel mai greu traseu de la Survivor, am intrat si la Stafeta si am reusit sa o castig. Cred ca oamenii au vazut acasa cat de mult mi-am dorit asta”, a dezvpluit Ana Porgras.