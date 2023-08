Jean Paler rămâne la Terapie Intensivă! Care este starea de sănătate a actorului, la aproximativ două săptămâni de când a fost internat în spital: „E o boală grea și urâtă”

In articol:

În urmă cu aproximativ două săptămâni, actorul Jean Paler a ajuns la spital, după ce i s-a făcut rău pe scenă. Acesta suferă de o afecțiune a inimii și este internat pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului din Ploiești.

Care este starea de sănătate a lui Jean Paler

Actorul a vorbit recent despre cum se simte și ce se va întâmpla mai departe cu el. Iată ce a declarat!

Jean Paler a ajuns la spital în urmă cu aproximativ două săptămâni, după ce i s-a făcut rău pe scenă, chiar în timpul unui spectacol. Actorul a ajuns de urgență la unitatea medicală, unde a fost internat pe secția de Terapie Intensivă, loc în care se află și astăzi. Acesta a declarat recent că se simte mai bine și nu mai este nevoie de o operație, însă problema cardiacă de care suferă nu are rezolvare.

Jean a mărturisit că indiferent de problemele prin care trece, nu și-a pierdut simțul umorului, iar pentru el o zi fără un zâmbet este una pierdută.

„Cum mă simt azi? Sunt mai bine, zici că am fost la chef. Glumesc. Sunt tot la Terapie Intensivă, peste ce a fost mai greu am trecut, și după voce sunt mai bine. Medicii spun că e o boală grea și urâtă. Impresarul Bebe Mihu se interesează mult de mine, suntem prieteni de 44 de ani, de atunci lucrez cu el, pentru mine este ca a doua mea familie, a spus că mă ajută cu tot ce am nevoie. Nu mă mai operează, nu mi-au pus alte stenturi, nu au ce să-mi facă, mușchiul inimii a obosit și el, la cât l-am folosit. A obosit și săraca inimioara mea. Le transmit fanilor că o zi fără zâmbet este o zi în care n-ai trăit. Și să știți că, așa, cum sunt, bolnav, tot mă mai țin de mici giumbușlucuri, cu personalul de aici, de la Terapie”, a declarat Jean Paler pentru Playtech .

Cum au debutat problemele de sănătate ale lui Jean Paler

Actorul povestea în urmă cu puțin timp că primele stări de rău le-a avut pe litoral, atunci când i s-a făcut și rău pe scenă și a fost nevoit să își amâne toate spectacolele.

Jean Paler mai trebuie să rămână internat o perioadă pentru ca medicii să se asigure că totul este în regulă privind starea sa de sănătate.

„Am fost prin trei spitale, am fost și-n Sinaia, orașul în care locuiesc. Acum sunt la spitalul din Ploiești, pe perfuzii, la Terapie Intensivă. Mi s-a făcut rău pe scenă. Eram pe litoral, acolo am avut primele stări de rău, apoi am tot umblat prin medici. Mai trebuie să stau internat, până mă mai pun pe picioare, dar foarte bine nu voi mai fi niciodată. Am și stenturi la inimă, după infarctul suferit în urmă cu mai mulți ani. Le mulțumesc medicilor că mi-au salvat viața. Păcat că a trebuit să întrerup spectacolele de pe litoral. Mai aveam vreo șase, la teatrele de vară”, a mai spus Jean Paler pentru sursa menționată anterior.