Publicul îl salvează pe Albert Oprea de la eliminare la Survivor România! E rândul Războinicului să facă o nominalizare: „Voi vota din criterii sportive!”

Consiliu de eliminare incendiar la Survivor România 2021. Albert Oprea, concurentul propus pentru eliminare din echipa Războinicilor, a fost votat preferatul publicului în această săptămână. În aceste condiții, concurentul va decide cine intră în cursa pentru eliminare și se alătură Andreei Antonescu și lui Zanni.

Albert Oprea, salvat de la eliminare de publicul Survivor România

Surpriză uriașă pentru Albert Oprea după ce a fost votat preferatul publicului la Survivor România. Astfel, Războinicul se salvează de la eliminare și este nevoit să nominalizeze un coleg care să ajungă la votul telespectatorilor.

Albert Oprea este uimit de alegerea publicului, căruia îi mulțumește pentru fiecare vot în parte. El recunoaște că nu și-a dorit nicio clipă să plece din competiția Survivor România.

„Nu mă așteptăm, sincer, nu mai am cuvinte, vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat și cred în mine și visul meu. E foarte frumos ce s-a întâmplat în searaasta, nu voiam să plec deloc, eram cu gândul ce să fac că nu vreau să plec”, mărturisește Războinicul.

Albert Oprea îl nominalizează pe Musty la Survivor România

Războinicul susține că votează strict din punct de vedere sportiv, așa cum a făcut de-a lungul competiției, pentru că în viziunea acestuia partea sportivă e mai importantă decât aspectul social.

Albert Oprea îl propune pentru eiminare pe Musty.

„Cum am spus de la început din primul joc, voi vota din criterii sportive, pentru binele echipei. Nu vreau să votez din punct de vedere social, e mai importantă partea sportivă pentru mine. Acea persoană este Musty”, spune preferatul publicului.

Musty declară că nu este surprins de opțiunea colegului său, pentru că a fost votat de Albert Oprea în repetate rânduri, de la debutul competiției. „Mă așteptam la schimbul ăsta și la votul lui Albert. Cred că m-a votat de când am început competiția. N-am nicio frică, ador aventură asta. La un moment dat știu că se poate opri pentru fiecare dintre noi. Am făcut tot ce am putut la joc, în camp, asta e Survivor”, spune Musty.

Marius Crăciun, cu cele mai multe voturi după Albert Oprea

Marius Crăciun a intrat în grațiile publicului Survivor România după două săptămâni de competiție. Războinicul este surprins, însă nu-și ascunde bucuria și le mulțumește oamenilor pentru încredere.

„E puțin ciudat, mă bucur că sunt deja plăcut de public și am doar două săptămâni aici. Le mulțumesc pentru apreciere și voturile date. E o povară, pentru că după două săptămâni nu știu pe cine să nominalizez. E și bucurie și tristețe, toți m-au primit cu brațele deschise. E o situație complicată”, a declarat Marius Crăciun.

Războinicul este nevoit să facă o nominalizare și recunoaște că îi este greu, pentru că toți colegii săi se fac remarcați pe traseu sau în camp. Deși îi este greu să ia o decizie, Marius Crăciun o propune pentru eliminare pe Maria Hîngu.

„Îmi e greu să găsesc un motiv, în afară de cei nominalizați nu am văzut să fie mai puțin buni sau să nu se priceapă în camp la ceva. Fac o nominalizare pe ceea ce simt pe moment, dacă va fi ceva greșit, îmi voi asuma. Dacă va fi să nu iasă, atunci o să mă bucur de acest aspect. Sper să nu se supere, numele acestui concurent este Maria”, a spus Marius Crăciun.

Maria Hîngu este luată prin surprindere, însă susține că nu o deranjează votul primit din partea noului său coleg. „ Mă bucuram că nu am ieșit favorita publicului și am fost băgată pe final actorul principal. Nu mă așteptam. Marius, nu mă supăr, fiecare a venit în concurs, am venit singuri, plecăm singuri.

Mi-ar părea rău să plec în seara asta. Să voteze un concurent care a venit aici deodată cu el ar fi fost mai riscat și a ales un concurent vechi care să aibă mai multe voturi și să nu plece nimeni de la noi. Sper să nu plec în seara asta”, a spus Maria Hîngu.