Kamara, după ce fosta lui soție a renunțat la videochat

Kamara și Oana, fosta lui soție, s-au despărțit în urmă cu doi ani. cei doi au păstrat o legătură apropiată și de prietenie pentur copilul lor, Leon. În urmă cu câțiva ani, tabloidele din România vorbeau despre Oana și noul ei job: videochat. Kamara susține că a știut de la început că fosta lui soție face videochat, iar motivul a fost bunăstarea fiului lor.

„Știam de când s-a apucat. Mi-a dat explicația că ea vrea să facă asta pentru Leon. Lucrurile nu mai erau la fel între noi. Eu mai aveam sentimente, personal, în perioada aceea, nu știu acum. În perioada în care ea s-a apucat era ceva non-adult, doar stătea de vorbă. Conversa mai mult cu oamenii, probabil lucrurile s-au schimbat pe parcurs, probabil pentru că au apărut mai multe oferte. Mi-am dat seama că nu e același lucru, ea era la un studio unde făceau, erau machiate, aranjate, cu salariu. Eu nu mai aveam practic prea multe de spus. Am stat șase luni în aceeași casă, nimeni nu știa că ne-am despărțit”, a povestit Kamara.

Cântărețul a mărturisit că Leon este în custodie comună, dar domiciliul îl are la el, iar Oana plătește pensie alimentară.

În vârstă de doar șase anișori, micuțul Leon, fiul lui Kamara, suferă din naștere de paralizie cerebrală, astfel că, are nevoie de o serie de intervenții chirurgicale, tratamente și proceduiri pentru ca el să poată merge singur, fără ajutor.

”Când Leon s-a născut au fost niște probleme. Are o formă de paralizie cerebrală și mi-a fost foarte greu. Nu știam pe cine să dau vina, nu voiam să caut o vina. E foarte greu să accepți că copilul tău are probleme sau că e mai special. Eu am observat la naștere. S-a născut la 36 de săptămâni și probabil din cauza că nu l-au băgat la incubator a suferit un stop cardio-respirator, iar din această cauza au apărut aceste probleme. Face acum o terapie, are o evoluție, din punct de vedere mental e foarte bine, foarte inteligent. Pe partea motorie sunt probleme, încă nu merge, nu e independent”, a povestit, în urmă cu doi ani, Oana, fosta soție a lui Kamara, la WOWbiz.ro completată de Kamara. ”Are nevoie de o serie de intervenții chirurgicale, tratamente și kinetoterapie pentru ca, într-o bună zi, el să fie un copil normal”, spunea cântărețul cu mare durere în glas.

