Kanal D s-a pozitionat duminica, 5 aprilie, pe primul loc in preferintele telespectatorilor, cu principalul grupaj informativ al zilei, conform datelor furnizate de Kantar Media.

Romanii din intreaga tara au ales, aseara, Stirile Kanal D ca principala sursa de informatii relevante, clasand statia pe primul loc in topurile televiziunilor din tara, cu o medie de aproape 1 milion (957.000) de telespectatori, in fiecare minut al difuzarii.

Duminica, in intervalul de difuzare 18:00 – 19:00, jurnalul principal al zilei, prezentat de Christian Sabbagh, a pozitionat Kanal D pe primul loc in topul audientelor, la nivel National, cu 5,4% rating si 13,6% cota de piata. In ceea ce priveste populatia de la orase, Kanal D s-a clasat pe locul doi, cu 3,4% rating si 8,9% cota de piata.