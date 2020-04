In articol:

Războinicii au mai pierdut un coleg. După consiliul din această seară, Karina și Lola au fost nominalizate împreună cu Elena spre eliminare. Publicul a decis, iar Karina părăsește competiția.

, a declarat Karina.

Citeste si: Ispita de la miezul nopții! Bianca Roman, femeia care l-a înnebunit pe Marcel Toader! Vedeta de la Insula Iubirii are copil

Citeste si: Fotograful Revoluției de la Timișoara, umilit de un polițist! ”Ți-am spus că ești nesimțit! Mai ești și obraznic”

Citeste si: ATAC DUR! Asiana Peng nu o iartă pe Emy Alupei nici la ieșirea de la Survivor România! ”Am ajutat-o, deși nu merita nici să mă uit la ea”

„Ăsta a fost punctul de cotitură. Cel mai rău lucru care se putea întâmpla era să fim amândoi votați”, a declarat Karina despre Andrei.

„Bănuiam că se va ajunge aici. E un moment foarte greu. Parcă s-a rupt ceva din mine. Îmi pare rău că n-am putut să lupt așa cum a făcut-o ea. Știu că mai e puțin și o să ajungem acasă”, a declarat Andrei.

Elena Ionescu și-a uimit colegii de la Survivor România! Nimeni nu se aștepta la asta: „Jos pălăria! Ai doar respect pentru asta”

Elena Ionescu este una dintre cele mai susținute concurente de la Survivor România.

Elena Ionescu a făcut un gest care i-a uimit pe concurenții de la Survivor România. Faimoasa s-a autopropus spre eliminare, spre uimirea tuturor. Războinicii au lăudat-o pe Elena pentru gestul pe care l-a făcut.

„Mi s-a părut exemplar! Și-a pus pielea la bătaie! Jos pălăria!”, a declarat Iancu.

, a adăugat Emanuel.

„Am vrut să arăt că sunt demnă, nu că sunt victimă. Nu fac strategii, când am făcut strategii am spus-o și s-a văzut! (...) Ce a ținut de mine și ce am putut să fac pentru echipă s-a văzut aseară. Sper să nu mai aud de la Cezar că sunt victimă”, a declarat Elena.