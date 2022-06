L-a prins în fapt, dar l-a iertat! Cum a trecut soția lui Jorge peste infidelitate? "Nimeni nu e perfect"

In articol:

Jorge și Ramona Prodea sunt căsătoriți de 9 ani și au împreună o familie minunată. Chiar dacă acum par cuplul perfect, artistul recunoaște că el și soția lui au trecut prin multe încercări, până și-au consolidat relația.

Cel mai dificil moment pentru ei a fost, de departe, cel al infidelității, căci solistul a mărturisit că i-a greșit partenerei lui.

Cum a reușit să treacă soția lui Jorge peste infidelitate?

Jorge a dezvăluit că episodul infidelității le-a pus la încercare relația lui și soției sale. Cei doi au reușit, însă, să treacă peste toate obstacolele împreună. Artistul a mărturisit că Ramona a avut nevoie de o pauză pentru a putea reflecta asupra situației, dar nu au existat reproșuri după ce aceasta a decis să-l ierte: "Infidelitatea este un subiect tabu, sensibil, pentru că lumea te judecă atunci când vorbești despre asta, însă să nu uităm că nimeni nu e perfect. În plus, nu este un lucru de laudă că noi am reușit să trecem peste și alții nu, ci are legătură cu puterea de înțelegere a celuilalt și discuțiile pe care le-am avut, felul în care ne-am raportat unul la celălalt în urma discuțiilor și cum am evoluat ca și cuplu.

Infidelitatea nu are legătură cu iubirea, ci cu ego-ul, încrederea, cu felul în care tu te percepi și te raportezi la ceilalți. Sunt fericit că împreună am reușit să mergem mai departe, iar momentele dificile au întărit și mai mult relația și m-au ajutat să înțeleg ce înseamnă să fii un bărbat și un soț adevărat. Ramona nu e genul care să reproșeze, ci doar are nevoie de o pauză, de un timp cu ea, ca să revină la sentimente mai bune.", a povestit Jorge, pentru viva.ro.

Jorge și soția lui, Ramona Prodea [Sursa foto: Instagram]

"Relația este din ce în ce mai bună"

Jorge a vorbit și despre cum decurge căsnicia lui acum, la câțiva ani de la acel episod neplăcut. Artistul a declarat că toate experiențele i-au făcut să evolueze, iar acum relația cu soția lui este din ce în ce mai bună: "Relația este din ce în ce mai bună, ne-am sincronizat incredibil, ne înțelegem reciproc din priviri.(...) Ca în orice cuplu, au mai fost hopuri.

Fiecare relație are nevoie de experiențe ca să evolueze, iar noi am avut diferite momente mai dificile pe care am învățat să le depășim împreună, pentru că doar așa putem crește, iar noi suntem recunoscători pentru tot ce s-a întâmplat. Noroc că am avut curajul să le depășim.", a mai spus Jorge, pentru sursa amintită.

Jorge și soția lui, Ramona Prodea, alături de fiul lor [Sursa foto: Instagram]