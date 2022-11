Lacrimi și durere la înmormântarea lui Constantin Codrescu! Actorul a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare | EXCLUSIV

In articol:

Vestea că actorul Constantin Codrescu s-a stins din viață a adus durere în inimile fanilor, ale prietenilor și familiei.

Unul dintre cei mai cunoscuși actori români a murit la 91 de ani și a fost înmormântat marți, la Ghermănești.

La înmormântarea îndrăgitului actor a fost și Anca Codrescu, fiica adoptivă a acestuia. Au fost momente de durere la biserica din Ghermănești, acolo unde s-a ținut slujba pentru înmormântare actorului. Marele actor a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare.

Actorul Constantin Codrescu, condus pe ultimul drum

Marți, Constantin Codrescu a fost înmormântat la cimitirul din Ghermănești, acolo unde este îngropată și mama acestuia, după cum ne-a mărturisit fiica sa adoptivă, Anca.

Citește și: EXCLUSIV. Imaginile durerii vin dintr-o comună din Olt! Andrei Cristian, studentul de la Politehnică, condus pe ultimul drum: ”Moartea a fost un matematician mai bun decât tine”

Familia, rudele și prietenii au fost prezenți la biserică pentru a-și lua adio de la marele actor.

Sicriul cu trupul neînsuflețit a ajuns la biserica din Ilfov cu o mașină mortuară încărcată de coroane și flori de la cei dragi și a fost transportat în biserică de către militari.

Slujba a avut loc la Biserica din Ghermănești, iar ulterior marele actor a fost înmormântat în cimitirul de lângă aceasta.

Imagini de la înmormântarea actorului Constantin Codrescu [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Citeste si: Cine este Theo Rose. ”Totul vine din copilărie. Toate lucrurile de care m-am temut atunci când eram copil și pe care am încercat să le ascund sub preș de-a lungul timpului"- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

Anca Codrescu, în lacrimi după moartea tatălui său vitreg

Anca Codrescu, fiica vitregă a actorului a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, la scurt timp după ce părintele său a fost condus pe ultimul drum.

Citește și: La aniversarea de 7 ani de la căsătorie, Adi Sînă i-a pregătit o surpriză Ancăi Serea: „El este cu aniversările. Îmi doream să...”

"Te-am rugat tată să nu mă lași și... M-ai lasat singură", a scris Anca Codrescu pe contul său de Facebook, chiar în ziua în care marele actor a fost înmormântat.

Fiica vitregă a actorului a venit luni de la Madrid, ea fiind stabilită în Spania. Anca s-a întors în România special pentru înmormântarea tatălui său vitreg, așa cum a dezvăluit jurnaliștilor WOWbiz.ro, într-un material realizat anterior.

Imagini de la înmormântarea actorului Constantin Codrescu [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Anca Codrescu, mărturii emoționante după moartea tatălui său adoptiv

Anca Codrescu a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro la scurt timp după ce a aflat vestea tristă a morții părintelui ei. Fiica adoptivă a marelui actor ne-a mărturisit că vorbise recent cu tatăl ei și ar fi urmat să vină de Sărbători în România ca să se întâlnească.

" În aprilie am fost ultima dată la tatăl meu, de Paște și de ziua mea. Apoi, am ținut tot timpul legătura. Acum câteva zile am vorbit cu el și mi-a spus că e mai bine, că l-au luat cu salvarea pentru că a avut o cădere de tensiune.

Mi-a spus că i-au dat niște vitamine și că a început să mănânce. Mi s-a părut pozitiv și așa am fost și eu optimistă. Voiam să îi fac în decembrie o surpriză să vin de sărbători acasă și m-a sunt fratele meu vitreg și mi-a spus că tata a murit", a mărturisit Anca Codrescu, pentru WOWbiz.ro.

Anca ne-a mărturit, în lacrimi, că regretă că nu și-a putut lua rămas bun de la tatăl său. Fiica actorului ne-a spus că nimeni nu a anunțat-o că actorul în vârstă de 91 de ani a tras să moară pentru că astfel ar fi putut face un efort să vină imediat în România și să îi strângă mâna pentru ultima dată.

"Nu mi-au spus nici că a tras să moară, nici că își trăia ultimele momente pentru că atunci aș fi făcut repede un efort să vin în țară și îi strâng și eu mâna pentru ultima dată. Nimic, pur și simplu mi-au dat direct vestea asta.

Soția tatălui meu mi-a spus să nu vin la înmormântare pentru că nu se întâmplă nimic dacă nu vin. Cum să îmi spună să nu merg la tatăl meu la înmormântare", a mărturisit ea, în exclusivitate.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!