Larisa Iordache, dezvăluiri inedite din viața de gimnastă. Tânăra a recunoscut că a vrut să renunțe la cariera de sportivă: "Am vrut să renunț cu adevărat"

Larisa Iordache este una dintre cele mai bune gimnaste ale României, care a obținut o mulțime de medalii pentru țara noastră, în cadrul competițiilor la care a participat.

Cu toate acestea, tânăra a recunoscut, într-un interviu recent, că la vârsta de 15 ani s-a gândit serios să renunțe la sportul de performanță și să își trăiască adolescența, la fel ca prietenii ei.

Larisa Iordache, despre momentul în care a vrut să renunțe la gimnastică

Larisa Iordache a avut parte de multe clipe dificile în cariera de sportiv, însă cel mai greu moment, în care tânăra a clacat, a fost atunci când gimnasta avea 15 ani. Sportiva a declarat că a vrut să renunțe atunci la gimnastică din cauza că își dorea o viață normală, însă părinții i-au fost alături și au făcut-o imediat să se răzgândească în privința acestei decizii.

Larisa Iordache[Sursa foto: Instagram]

Mai mult, Larisa ajunsese chiar să decadă psihic din cauza unei accidentări grave, dar cu toate acestea a mers mai departe, motivată să devină din ce în ce mai bună: "La vârsta de 15 ani am vrut să renunț cu adevărat. Mi-am dorit să devin o adolescentă normală, însă am renunțat la această idee în momentul în care părinții mei mi-au prezentat cu adevărat realitatea din afara gimnasticii. Și după accidentarea de la tendonul ahilean am avut momente cât se poate de grele, efectiv eram căzută psihic, pentru că îmi doream și simțeam că vreau să mă reîntorc în gimnastică, dar nu găseam momentul oportun. A fost o perioadă din viața mea din care am învățat multe lucruri." , a mărturisit Larisa Iordache, pentru Viva.ro.

Larisa Iordache[Sursa foto: Instagram]

Larisa Iordache, despre barierele din sportul de performanță

Îndrăgita gimnastă consideră că sportivii din ziua de azi au de trecut mai multe bariere pentru a reuși să se focuseze așa cum trebuie pe ceea ce fac.

Două dintre ele, spune Larisa, sunt fundamentale pentru a avea rezultate excepționale, referindu-se la o stare de sănătate foarte bună și un psihic puternic: "În sportul de performanță, din punctul meu de vedere, există două bariere: una în care psihic ești optimist și vrei să faci fiecare exercițiu foarte bine, însă fizicul nu te lasă și îți creează probleme, iar a doua, aceea în care fizic ești capabil, însă psihic nu vezi nicio scăpare, nu crezi că vei reuși sau pur și simplu ești dezorientat.", a mai adăugat Larisa Iordache, pentru sursa amintită.