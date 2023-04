Larisa Udilă nu scapă de problemele de sănătate nici în vacanță! Vedeta și-a îngrijorat toți fanii: „Mă doare”

In articol:

Larisa Udilă nu se poate relaxa total în vacanță. Deși este plecată într-o destinație de vis alături de familia sa, vedeta se confruntă cu probleme de sănătate care nu îi dau pace. Bruneta și-a îngrijorat fanii cu ultimele dezvăluiri.

Larisa Udilă, probleme de sănătate în vacanță

Larisa Udilă este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Vedeta postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se petrece în viața sa, indiferent că sunt vești bune sau mai puțin plăcute.

De această dată, bruneta și-a îngrijorat fanii după ce le-a transmis că nu este în cea mai bună formă a sa din punct de vedere al sănătății. Larisa Udilă a plecat alături de familia sa într-o vacanță în Dubai pentru a se relaxa și a se deconecta de agitația din capitală, dar iată că problemele de sănătate au urmărit-o.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, pe pagina sa de Instagram, Larisa Udilă a fost întrebată de un urmăritor ce i-a apărut pe nas, iar vedeta a mărturisit că se confruntă cu un herpes de care s-a ferit cât de mult a putut, însă în zadar, întrucât toată zona este acum pătată.

Mai mult decât atât, vedeta și-a îngrijorat fanii și mai mult atunci când a postat și o fotografie în care se vede clar cât de tare îi este afectat nasul.

„Sunt foarte supărată! Este acel herpes de care mă feresc mereu și iată că de data aceasta nu m-am ferit cum a trebuit. Mă doare, mă ustură și mă mănâncă”, a mărturisit Larisa Udilă pe pagina sa de Instagram.

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Larisa Udilă a început vacanța cu stângul

Mai mult decât atât, problemele vedetei au început încă din avion, moment în care mama sa a căpătat o răceală. Ulterior, bruneta s-a îmbolnăvit și ea, mărturisind că nu se simte deloc bine. Larisa Udilă spera să îi treacă cât mai repede pentru a se bucura în continuare de vacanța în Dubai.

„Eu am captat o răceală de la mama care a luat-o din avion și se pare că am luat-o destul de târziu eu. De-abia astăzi începe să își pună stăpânire pe gâtul meu și pe nas, am nasul foarte înfundat. Sper să treacă repede”, a povestit Larisa Udilă, în urmă cu o săptămână pe pagina sa de Instagram.

Larisa Udilă și familia sa [Sursa foto: Instagram]