Larisa Udilă se mută din țară?! Ce mărturisire le-a făcut fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” fanilor de pe internet

Larisa Udilă se numără printre cele mai iubite și îndrăgite persoane publice din showbiz-ul românesc, iar odată cu participarea sa la emisiunea ”Bravo, ai stil”, aceasta s-a bucurat de un real succes, adunând o comunitate generoasă de fani pe micul ecran, acolo unde impresiona mereu cu aparițiile sale, dar și în mediul online,

acolo unde păstrează mereu legătura cu urmăritorii săi, povestindu-le tot ce se întâmplă în viața sa.

Așa s-a întâmplat și de această dată, căci bruneta le-a povestit fanilor de pe internet că și-ar dori să se mute în străinătate, alături de familia sa. Bineînțeles, Larisa Udilă a ținut să specifice și locul unde i-ar plăcea să locuiască, dar și motivele pentru care ar vrea să plece peste hotare.

Larisa Udilă: „Mi-aș dori ca Milan să crească aici”

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” se află acum în Dubai, alături de partenerul său de viață, iar tânăra s-a îndrăgostit de tărâmul arăbesc, mărturisindu-le chiar și fanilor că i-ar plăcea să trăiască acolo, în special pentru fiul ei, Milan.

Mai precis, Larisa Udilă le-a explicat urmăritorilor că în Dubai a văzut mai multe lucruri care i-au plăcut, motiv pentru care consideră că Dubai ar fi alegerea în

cazul în care ar dori să plece definitiv peste hotare, alături de fiul și soțul ei.

„După ce am văzut Dubaiul, după ce am văzut că în Dubai anumite lucruri nu sunt permise nici adulților, nici copiilor, cred că Dubaiul este alegerea. Mi-aș dori ca Milan să crească aici și cred că ar avea o copilărie extraordinar de frumoasă. Strict la el mă gândesc”,

le-a mărturisit Larisa Udilă urmăritorilor ei.

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Bruneta, criticată pentru kilogramele în plus cu care a rămas după naștere

Larisa Udilă a fost aspru criticată de fani după ce l-a adus pe lume pe primul ei copil, Milan, asta din cauza faptului că după naștere a rămas cu aproape 30 de kilograme în plus. Așadar, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” le-a explicat tuturor persoanelor care au criticat-o că nu este demoralizată în niciun fel de părerile negative, motiv pentru care este și mai determinată să revină la forma inițială.

Larisa Udilă și soțul ei au trecut prin clipe infernale din cauza infecției cu COVID! Vedeta nu s-a gândit că s-a îmbolnăvit din nou: ”Am mai avut anul trecut”

„Criticile au venit din partea femeilor, mi s-a părut absurd. Nu te poți recupera într-o secundă, dacă iei 30 de kilograme în sarcină. Eu am luat în greutate fără să mănânc foarte mult. Nu a depins 100% de mine, dar am fost și puțin inconștientă că am mâncat orice. Trebuie să-mi iau timpul meu ca să slăbesc. Nu pun presiune pe mine, am slăbit deja 20 de kilograme, mai am zece, dar trebuie să am grijă ce mănânc că-mi alăptez bebelușul”, a spus Larisa Udilă pentru antenastars.ro.