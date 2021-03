Laura Dinu a venit la Românii au Talent, sezonul 11, ca să îşi descopere calea. Concurenta nu se poate decide între muzică sau călugărie

In articol:

Laura Dinu a venit la Românii au Talent, sezonul 11, ca să îşi descopere calea. Concurenta oscilează între viaţa de mănăstire şi lumea artistică.

Laura Dinu a venit la Românii au Talent, sezonul 11, ca să îşi descopere calea. Concurenta nu se poate decide între viaţa de mănăstire şi lumea artistică.

Laura Dinu a cântat la Românii au Talent, sezonul 11, o melodie cu un puternic impact emoţional, cu care i-a impresionat pe juraţi.

"Nu îmi place să vorbesc despre mine, dar pentru că am vrut să descopăr dacă muzica este cu adevărat ceva ce ar trebui să fac, am venit, iar eu mă aflu aici sub ascultare. Eu practic sunt încă soră de mănăstire şi cumva s-a legat să ajung la Românii au Talent. Nu credeam că o să ajung aici în niciun caz.

Am absolvit Universitatea de Teatru din Londra Middlesex, m-am specializat în teatru fizic, solo performing, am avut o companie de teatru educaţional. Cu câţiva studenţi din facultate am dezvoltat o metodă de învăţare a limbii engleze prin joc, prin artă şi am avut câteva proiecte prin Ankara, prin Tanzania, apoi am făcut şi prin Norvegia, unde am petrecut trei ani.

Am văzut foarte multe lucruri, am făcut foarte multe lucruri, am descoperit că sting setea după absolut, nu te împlineşte nici destinaţia, nici mâncarea, nici băutura, nici oamenii din jur cu adevărat. Nimeni nu reuşeşte să umple golul după Dumnezeu, iar România este deosebită. Duhul de aici nu se poate compara cu alte lumi", a spus Laura Dinu.

Concurenta a absolvit Facultatea de Teatru şi a avut proiecte în diferite ţări ale lumii, însă nicăieri nu şi-a găsit împlinirea sufletească.

"După şase ani am înţeles că plângem şi râdem în aceeaşi limbă, toţi avem aceeaşi căutare, anume Dumnezeu, iar la mănăstire am plecat fiindcă am vrut să devin maică. Viaţa de mănăstire: dormi puţin, mănânci puţin, lucrezi mult, te rogi şi eşti fericit. Mai mult decăt orice, faci ascultare, adică asculţi de cel mai mare, de duhovnic şi de ce ţi se spune să faci", a spus concurenta înainte să intre pe scenă.

"De aici vreau doar să descopăr dacă muzica este cu adevărat chemarea mea sau nu. Dacă este nevoie de mine aici sau nu, ori dacă eu am nevoie să fiu aici sau nu", a mai adăugat Laura.

Smiley: "Î l găsim pe Dumnezeu în toate"

Laura Dinu a primit patru de "DA" pentru performanţa sa muzicală şi a trecut în etapa următoare la Românii au Talent, sezonul 11.

Smiley a rămas impresionat de mesajul pe care concurenta l-a transmis, dar şi sensibilitatea acesteia.

"Mie mi-a plăcut foarte mult cântecul, mi-a plăcut mesajul, versurile sunt foarte puternice şi mi-a plăcut şi sensibilitatea cu care ai transmis mesajul ăsta, care e unul foarte important, că îl găsim pe Dumnezeu în toate şi ăsta e un mesaj nu numai pentru noi, cred că e un mesaj şi pentru tine. Adică îl poţi găsi pe Dumnezeu şi la mănăstire, îl poţi găsi şi pe scenă, îl poţi găsi şi pe stradă, îl poţi găsi şi în oameni şi în lucrurile care te fac pe tine să fii bucuroasă. Alegerea e a ta, ce vei face pe viitor, dar noi ne-am simţit bine ascultându-te. Îl poţi sluji pe Dumnezeu prin multe feluri, chiar şi prin muzică", a spus Smiley.