Laurențiu Reghecampf anunță despărțirea definitivă de Anamaria Prodan: ”Am depus actele de divorț”

Laurențiu Reghecampf este mai hotărât ca niciodată să se despartă de soția lui, Anamaria Prodan! Antrenorul Universității Craiova și sexy-impresara sunt împreună de 15 ani și au un băiețel minunat. În ultima vreme s-a tot zvonit că se vor despărți definitiv, însă nimeni n-a crezut. Mai mult, chiar Reghecampf a dat de înțeles că se va separa de soția lui, însă postările făcute de Anamaria Prodan, în tot acest timp, îl contraziceau de fiecare

Iată că, sătul de tot felul de speculații, Laurențiu Reghecampf a vorbit despre divorțul de Anamaria Prodan, susținând că deja a depus actele. Cunoscutul antrenor de fotbal a declarat, cu lux de amănunte, pentru CANCAN.ro că a depus actele pentru divorț, fiind un moment delicat în viața lui.

” Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu.

Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional.

Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia!”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Laurențiu Reghecampf.

Anamaria Prodan vrea să devină mamă din nou

Când în ultima vreme apar tot mai multe zvonuri legate de despărțirea, pe care și Reghe o confirm, Anamaria Prodan vrea să devină din nou mama.

Vedeta a dezvăluit că deși nu mai poate să rămână însărcinată, asta nu o face să se descurajeze și să nu-și mai dorească un alt copil. Anamaria Prodan se gândește serios să adopte.

" Știi cât de scurtă e viața? Nici nu îți dai seama. Ai doar una, foarte scurtă. Regrete nu am. Dacă în tinerețe aș fi avut mai multă minte, poate aș fi făcut mult mai mult în viață. Nu am ascultat de nimeni niciodată, adică am asculta sfatul, l-am luat, dar am vrut să fac întotdeauna ca mine. Și mi-am făcut eu cucuiul meu, mi l-am tratat, a trecut. (…) Te naști și mori singur, cât de mulți copii ai. Toată lumea spune că greșesc, dar eu trăiesc pentru copiii mei. Aș mai vrea (n.r.- să facă un copil), dar nu mai pot, gata. Aș fi vrut. Probabil, dacă nu se grăbesc fetele, o să înfiez un copil. Cred că e cel mai frumost gest pe care îl poate face cineva pentru un suflet", a declarat Anamaria Prodan în emisiunea "Fiță cu Adiță".

Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]