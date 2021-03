Laurette, bătută cu bestialitate într-un hotel din Capitală! Vedeta a ajuns de urgență la Poliție: "Are urme de violență la nivelul corpului.."

In articol:

Laurette a ajuns de urgență la Poliție, după ce a fost agresată fizic, într-un hotel din București. Primele declarații au făcut în urmă cu scurt timp de avocatul vedetei.

Laurette, bătută într-un hotel din Capitală

În urmă cu doar o seară, o informația șocantă a cutremurat showbiz-ul românesc. Se pare că Laurette a fost bătută cu bestialitate, într-un hotel din Capitală. Primele informații despre nefericitul eveniment au fost făcute de avocatul vedetei.

Vorbim despre un atac spontan, iar motivele sunt încă necunoscute până la momentul actual.

Totodată, vedeta de televiziune are mai multe semne de violență pe corp, pe mai multe părți. Aseară, împreună cu avocatul ei, Laurette a mers de urgență la poliție pentru a rezolva problema. Se pare că la momentul actual este în continuare în stare de șoc.

”Nu pot să vă spun foarte multe amănunte deoarece nu este cunoscut care e motivul care a degenerat această agresiune la care a fost supusă Laurette. A fost un atac spontan care a luat-o prin surprindere, am fost cu ea la poliție aseară. Am putut să constat și eu acele urme de violență. Ea are urme de violență la nivelul corpului, pe mai multe părți”, a spus avocatul lui Laurette, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Laurette, cerută în căsătorie

În urmă cu aproximativ două luni, Laurette a fost cerută în căsătorie de iubitul ei. Mulatra formează o relație cu Magaye Gueye, jucătorul de fotbal al echipei Dinamo București. Chiar dacă formează un cuplu de câteva luni, se pare că dragostea dintre cei doi este una destul de intensă.

„M-a cerut în urmă cu două luni și jumătate. E serios, eram la masă. El ține foarte mult la mine, dar nu interesează pe nimeni ce fac eu cu viața mea, dacă mă căsătoresc sau nu. Eu nu am vrut să se știe de relația noastră și îmi e puțin ciudă că s-a ajuns aici. Da, iubesc foarte mult”, a spus Laurette.