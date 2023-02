Lenna Horvath, grave probleme de sănătate. „Femeia cu ochi de Husky” este de 8 zile la pat, iar starea sa se înrăutățește: „E groznic! Trec prin ceva de coșmar!”

In articol:

Lenna Horvath este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Vedeta se bucură de celebritate atât în România, cât și peste hotare, iar cariera sa este în plină ascensiune.

Din nefericire, artista nu trece prin cele mai frumoase momente ale vieții sale, întrucât se confruntă cu grave probleme de sănătate. Lenna Horvath este la pat de 8 zile, iar starea sa de sănătate nu pare să se îmbunătățească.

„Femeia cu ochi de Husky”, probleme de sănătate

Lenna Horvath se confruntă cu grave probleme de sănătate, deja de 8 zile. Artista a avut o intervenție chirurgicală de curând și nu se aștepta să se îmbolnăvească tocmai acum.

„Femeia cu ochi de Husky” a luat decizia de a-și opera nasul în urmă cu puțin timp, însă imediat după intervenția chirurgicală, artista a răcit. Din cauza operației, răceala s-a transformat într-un adevărat chin, întrucât nu își poate sufla nasul din cauza firelor, nu poate respira corespunzător, iar starea de sănătate se înrăutățește de la o zi la alta.

''Sunt așa răcită, nu știu, e tip de gripă. Eu de opt zile nu mă pot ridica din pat. Amețesc, am vărsături, tuse, am operația la nas și mai am firele, motiv pentru care nu pot să-mi suflu nasul cum trebuie. E groznic! Trec prin ceva de coșmar! Nu am ieșit din casă sincer, a venit iubitul prietenei mele care este medic. Mi-a făcut un consult acasă. Din cauza operației la nas nu pot să respir de la aerul rece de afară.'', a declarat Lenna Horvath, în cadrul unei emisiuni TV.

Lenna Horvath [Sursa foto: Instagram]

Starea de sănătate a vedetei nu se îmbunătățește

Lenna Horvath se simte din ce în ce mai rău, întrucât se confruntă și cu stări de greață și nu poate mânca nimic altceva în afară de supă strecurată și ceai. Medicul i-a prescris antibiotice, însă starea vedetei nu pare să se îmbunătățească.

„ Mă dor sinusurile de la aerul rece și am preferat să vină să mă vadă afară. Am luat mai multe antibiotice. În afară de ceai și supa strecurată nu pot să consum că dau tot afară. Am stări de greață foarte mari.”, a mai adăugat „Femeia cu ochi de Husky”.

Lenna Horvath [Sursa foto: Instagram]