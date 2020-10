Leo de la Strehaia e in mari belele, cu interlopii

Acuzat de mama sa, Patroana, că ar fi reușit să piardă o adevărată avere la cazino și că a cheltuit sume uriașe pentru a impresiona femei cunoscute din prin showbiz-ul românesc, cumpărându-le case sau mașini, Leo de la Strehaia a ajuns la fundul sacului.

”Tatăl te-a ajutat, de ți-a dat galbenii și ți-ai făcut valoarea în lume. Cine ți-a făcut valoarea? Ți-a făcut banii, aurul... Avea galbeni de n-avea nici prin alte județe... Dar dacă i-a mâncat copilul?... Să ne ierte Dumnezeu că a mâncat copilul și galbenii lui și a luat și datorii de la toți mafioții din București. Și l-a iertat mafioții că au văzut că nu mai are ce să ia de la el. Că a jucat la jocuri de noroc, la astea. Să ne ierte Dumnezeu!”, spunea, de curând, Patroana. Doar că, de fapt, ceea ce nu știe ea este că interlopii nu l-au iertat pe Leo de la Strehaia de datoriile pe care acesta le avea, ci dimpotrivă, i-au pus în vedere că nu scapă fără dobânda la.. dobândă.

Leo de la Strehaia si mormanele de bani par sa fie istorie

Iar acum, spun sursele noastre, Leo de la Strehaia are datorii uriașe, datorii care au făcut-o, de altfel, pe mama sa să ascundă tot aurtrul care i-a mai rămas, în speranța că va avea o bătrânețe liniștită. ”Leo de la Strehaia are de plătit cel puțin un milion de euro, la ora actuală, plus dobânzi. De aceea vrea să vândă casa din Strehaia, dar nimeni nu îi dă cât cere. El vrea 2 milioande de euro, așa ar rămâne și el cu ceva și ar scăpa de probleme. Dacă nu face rost de bani, cei care l-au împrumutat i-au transmis că nu o va duce prea bine”, ne-a spus un apropiat de-al familiei lui Leo de la Strehaia.

De altfel, culmea, Leo de la Strehaia și-a pus în cap mai multe clanuri interlope de prin București, dar și din zona din care provine. ”A împrumutat de la toți, nu cred că există vreun clan interlop care să nu aibă de luat de la el, dar nu a mai returnat niciun ban. Acum se roagă de mama lui să îăi dea aurul pe care îl mai are, că nimeni nu îi cumpără casa. A și zis că dacă vine cineva și îi dă chiar sub prețul de două milioane pe care l-a cerut, el o vinde cu tot ce e înăuntru. Rămâne cu apartamentul din București, dar scapă de belele”, ne-a mai spus, în exclusivitate, sursa citată.

Leo de la Strehaia s-ar putea sa fie obligat sa o despagubeasca si pe Anca

Leo de la Strehaia are și probleme în familie! A fost chemat la stabor

Probleme lui Leo de la Strehaia nu se opresc aici. Nu de altceva, dar, după ce a dat-o afară din casă pe Anca, prima lui soție, Leo de la Strehaia trebuie să se pregătească de apărare în fața staborului țigănesc, iar acolo ar putea fi condamnat la plata unei sume uriașe drept despăgubiri, având în vedere că el pare să fie cel care a dezmembrat familia. De altfel, acesta pare să fie și motivul pentru care Leo de la Strehaia tot acuză că Anca l-ar fi înșelat, că ar fi avut amanți, doar că trebuie să aducă martori la aceste acuzații, în caz conrar urmând să plătească scump. Iar situația lui financiară, așa cum ne-au dezvăluit sursele noastre, este dezastru, Leo de la Strehaia având datorii cât o țară mai mică, din lumea a treia.