Leonard Miron, în serviciul Reginei Angliei! Fosta vedetă TVR, ”recrutată” de guvernul britanic! Lovitură uriașă, la doi ani după ce a aflat că suferă de cancer! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Leonard Miron a renunțat la jobul lui de pe vasuri de croazieră, mai ales că industria turismului a avut destul de mult de suferit în ultima perioadă.

Leonard Miron lucrează la o agenție guvernamentală

El a dat însă lovitura luna trecută, când a prins un post foarte bun la o instituție gurevnamentală din Marea Britanie.

Fosta vedetă TVR este, de câteva săptămâni ofițer de management al programelor la HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs), un departament non-ministerial din cadrul Guvernului Marii Britanii asemănător cu Fiscul, dar care supraveghează activitatea de import-export cu precădere pe cale maritimă. Banii colectați sunt folosiți în principal pentru susținerea unor programe sociale.

Citeste si: Leonard Miron e revoltat că Margherita de la Clejani s-a urcat pe Crucea Monumentului Eroilor Revoluției: „Nu, nu a arestat-o nimeni!”

Este în sfârșit o veste bună pentru Leonard Miron, care în ultima perioadă pare să fi fost urmărit de ghinioane. Totul a debutat în urmă cu doi ani, când a aflat că suferă de cancer pancreatic.

Fosta vedetă TVR s-a îngrășat și a albit

Fosta vedetă TVR, stabilită în Marea Britanie, a urmat o serie de tratamente revoluționare în Marea Britanie, cu ajutorul cărora a reușit să țin boala în frâu.spunea Leonard Miron la vremea respectivă.

În vârstă de 52 de ani, Leonard Miron a început să resimtă însă trecerea anilor și încercările prin care a trecut. Fostul prezentator a albit aproape complet și pare să fi pierdut lupta cu kilogramele. Miron și-a lăsat acum părul lung și e aproape de nerecunoscut de admiratorii lui de pe vremea când era gazda Eurovision.

Leonard Miron s-a îngrășat câteva kilograme bune

Citeste si: Andreea Marin, despre mariajul cu Ștefan Bănică Jr.: „Nu exista nicio atracție pentru mine”- bzi.ro

Una peste alta, Leonard Miron s-a luptat, anul trecut și cu noul coronavirus. Atât el cât și iubitul lui, Miguel, au contactat boala în timp ce se aflau pe o croazieră, în Marea Mediterană.

Citeste si: Leonard Miron și iubitul său au dat petrecere după ce s-au vindecat de coronavirus!

Citeste si: Leonard Miron și iubitul său au dat petrecere după ce s-au vindecat de coronavirus!

“ La testul de COVID-19 am ieșit negativ, dar la testul de anticorpi am ieșit pozitivi. Noi știam lucrul acesta. Eram într-o croazieră care a trecut și prin Italia, exact când acolo se vorbea de primele infectări. Tocmai de aceea, noi am început autoizolarea cu mult timp înainte de a se impune”, a povestit Leonard Miron, care s-a îmbolnăvit anul trecut, în februarie-martie, într-o perioadă în care nu se știa mai nimic despre acest virus.

S-a luptat cu depresia după ce a aflat că e bolnav

În fine, Leonard Miron a recunoscut că, deși este fericit în viața personală și chiar intenționează să se căsătorească cu partenerul său, a avut perioade în care a fost bântuit de o depresie severă.

Leonard Miron și iubitul lui, Miguel

„Depresia nu este un lucru cu care să glumești, mai ales când o ai. Eu am trecut prin momente în care nu îmi dădeam seama că sunt deprimat. Am apelat la ajutor specializat. A trebuit să am pe cineva care să mă tragă de mânecă să îmi spună că unele lucruri pe care le fac sau nu le mai fac nu sunt ok.

Depresia este un lucru extrem de serios și fiecare dintre noi trebuie să fim atenți la acest lucru. A fost un moment greu când am aflat că sunt bolnav', a povestit Leonard Miron.