Lidia Buble a ajuns de urgență la medic! În sala de așteptare, artista a vorbit și despre ziua în care va deveni mamă: „Acest copiluț pe care îl am”

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală autohtonă. Se poate lăuda ca de-a lungul timpului lucrurile au mers ca pe roate, însă nu la fel poate spune și despre viața sentimentală. A trăit o frumoasă și lungă poveste de dragoste alături de Răzvan Simion, însă, în urmă cu aproape doi ani au anunțat că au ajuns la capitolul final.

În timp ce artista nu-și găsea locul la brațul vreunui domn, prezentatorul TV a început o relație cu Daliana Raducan, o cunoscută și respectată arhitectă din țară, iar dragostea lor pare din ce în ce mai serioasă. La puțin timp după, Lidia Buble s-a cuplat cu actorul cubanez Harlys Becerra, de care, însă, s-a despărțit în urmă cu câteva luni.

A urmat apoi o pauză de la rețelele de socializare, iar acum Lidia Buble are un cățeluș, pe Bubbly, care este ca și copilul ei. În urmă cu o zi, patrupedul nu s-a simțit tocmai bine, astfel că artista a fost nevoită să-și dea tot programul peste cap pentru a-l duce de urgență la doctor.

Lidia Buble: „S e pare că vrea să mă pregătească pentru rolul de mămică”

Artista și animăluțul ei de companie au o legătură foarte specială, iar în urmă cu o zi, când a văzut că acesta nu se simte tocmai bine, Lidia Buble nu a mai stat pe gânduri și a dat imediat fuga la medic și i-a făcut lui Bubbly niște analize.

În timp ce aștepta vești de la veterinar, artista a stat puțin de vorbă cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare, cărora le-a mărturisit că patrupedul pare că o pregătește pentru momentul în care va deveni mămică.

„În așteptarea lui Bubbly, (n.r. cățelul ei) care se pare că vrea să mă pregătească pentru rolul de mămică. Stați liniștiți că nu e cazul încă, dar zic așa. Nu s-a simțit prea bine astăzi și am venit cu el să-i fac niște analize. Să dea Dumnezeu să fie bine, îl aștept de o oră și ceva. Știți cum sunt? Cu sufletul aici, efectiv. Cei care aveți animale de companie mă înțelegeți. Aveam astăzi o zi full, cu niște întâlniri foarte importante, dar pentru că acest copiluț pe care îl am nu se simte bine am lăsat tot, tot. Pentru Bubbly până în pânzele albe”, a spus Lidia Buble pe rețelele de socializare.