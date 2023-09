Lidia Buble, anunț îngijorător în mediul online: „Simțeam că nu am aer” Cântăreața a tras o sperietură soră cu moartea, după situația prin care a trecut

In articol:

Lidia Buble a trecut prin clipe de-a dreptul de coșmar, chiar în timp ce dormea. Cântăreața le-a mărturisit urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare ce s-a întâmplat dis de dimineață, când nici nu se trezise bine.

Situația a speriat-o foarte tare pe artistă, astfel că a simțit cum rămâne fără aer. Iată ce a spus în mediul online!

Lidia Buble, anunț îngrijorător în mediul online: „Am avut un atac de panică”

Lidia Buble este o cântăreață extrem de cunoscută și apreciată la noi în țară. Artista are un număr mare de fani, care o urmăresc și o îndrăgesc la fiecare pas.

Acum, însă, postarea făcută de către vedetă i-a pus puțin pe gânduri, câci, dis de dimineață, a mărturisit pe contul ei de Instagram că a trecut prin clipe de panică.

Totul s-a întâmplat în timp ce dormea, atunci a simțit că rămâne fără aer, dar a încercat să se controleze.

Deși a mai făcut în trecut atacuri de panică, de data acesta nu înțelege care ar fi motivul pentru care s-a trezit cu frică din somn.

„Îmi pică ochii în gură de somn. Am avut un atac de panică, atât de urât, acum 5 minute. Am încercat să mă controlez singură, să respir, să mă calmez. Nu înțeleg de ce, nu mi s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Mi-am deschis geamul, am stat pe marginea lui, e groaznic să te trezești așa. Efectiv simțeam că nu am aer, că nu am oxigen, m-am panicat rău.”, a transmis Lidia Buble, pe contul ei oficial de Instagram, în urmă cu puțin timp.

Situația din aeroport care a șocat-o pe Lidia Buble: „Nu există așa ceva”

În urmă cu puțin timp, frumoasa cântăreață a fost în aeroport, de unde a luat avionul spre unul dintre concertele ei. Ajunsă acolo, artista a avut un șoc când a văzut prețurile, astfel că a făcut și o postare în mediul online.

Ea le-a mărturisit fanilor că a scos din buzunar suma de 34 de lei pentru o apă și o cafea. În stilul ei caracterisitic, cu zâmbetul pe buze, Lidia Buble s-a arătat foarte uimită de prețurile exorbitante, ba mai mult, a spus că trebuie să fii milionar ca să îți cumperi mai multe lucruri necesare din aeroport.

„Nu există așa ceva. Deci, cafeaua asta, care e numai un pic, și cu apa asta au fost 34 de lei în aeroport. Deci, serios vorbesc, cum să coste o cafea normală și cu o apă plată la jumătate 34 de lei? Bă, voi realizați ce prețuri?! Mie când mi-a zis tanti aia la casierie am zis că își bate joc de mine. Am mai întrebat o dată, zic: ”Cât? 34 de lei”. Cum să coste atât? Se uită lumea la mine că mă minunez la prețuri. Mie nu mi se pare normal, cum să dai pe o cafea... M-am gândit că-mi cere vreo 15 lei, că zic că sunt în aeroport și e mai scump. Apa a fost zece lei, deci voi vă dați seama că a fost cafeaua asta 24 de lei?! Eu am rămas proastă. Mie nu mi se par normale prețurile astea, îmi pare rău! Îți fac reclamație, aeroportule. Îți fac reclamație pentru că nu mi se pare normal. Aici trebuie să fii milionar ca să-ți iei și sandvici și de astea. Nu-s zgârcită, sunt mână largă, niciodată nu știu câți bani am, dar prețurile astea chiar nu-s normale. Mai bine știi că rabzi, bei apă de la robinet. Stau să mă gândesc cât e o ciocolată, sucul cât o costa, un sandvici sigur e 50 de lei”, a spus cântăreața, pe rețelele de socializare.

