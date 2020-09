In articol:

Lidia Buble[Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble este singură de o perioadă bună, după ce s-a despărțit de celebrul prezentator TV Răzvan Simion. Cântăreața este o femeie liberă de aproximativ trei luni, însă nu a oferit detalii despre viața amoroasă de după despărțirea de Răzvan. Vedeta a ținut să precizeze că ea și fostul iubit au rămas în relații bune, acesta fiind managerul ei. Între timp, se pare că un cunoscut actor a pus ochii pe româncă!

Citeste si: Un bărbat de 33 de ani s-a sinucis într-un live pe Facebook! Videoclipul șocant a ajuns viral pe rețelele de socializare

Citeste si: Scandalul momentului: Iulia Albu și Lino Golden! Artistul i-a aruncat jigniri grave stilistei: ”Înțeleg că ești bătrână, dar...”

Citeste si: George de la Puterea dragostei, în stare de șoc! Filmarea indecentă cu Mona a apărut în emisiune: „Este foarte urât..”

Actorul din Prison Break, complimente pentru Lidia Buble

Unul dintre cei mai importanți actori din serialul Prison Break a pus ochii pe Lidia Buble. Este vorba de Dominic Purcell, un actor foarte îndrăgit de fanii din întreaga lume. Acesta o urmăreşte pe Instagram pe Lidia şi i-a lăsat un comentariu la una dintre poze: "Nice pins" (Frumoase picioare).

Citeste si: Soția lui Ștefan Bănică Jr. șochează lumea mondenă! Cum a ajuns să arate Lavinia? - evz.ro

Actorul din Prison Break, complimente pentru Lidia Buble[Sursa foto: Instagram]

Artista n-a stat deloc pe gânduri și i-a răspuns, mulțumindu-i pentru compliment. Românca face cuceriri și peste hotare. Dominic Purcell este cunoscut pentru rolurile jucate în John Doe şi Prison Break difuzate de Fox şi rolul lui Dracula din Blade: Trinity.

În urmă cu ceva timp, Răzvan făcea anunțul despărțirii de Lidia Buble, printr-un mesaj plin de emoție.

Lidia Buble si Răzvan Simion[Sursa foto: Instagram]

“ O nouă călătorie... Sunt diferit astăzi pentru că am învăţat să nu îi mai judec pe ceilalţi şi nici pe mine. Am învăţat să îi iert pe ceilalţi pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puţin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puţin, în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu ştiam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare duşman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învăţat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoţională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe minte pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipa şi construim proiectul muzical şi în rest doi... foşti iubiţi.... actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept.

Copilul râde:

"Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!"

Tânărul cântă:

"Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!"

Bătrânul tace:

"Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea!" L.B.

Viaţa frumoasă, Sufleţel! ”