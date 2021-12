Lili Sandu a dezvăluit de ce nu i-a tăiat moțul băiețelului său: "Noi nu prea suntem..."

In articol:

S-a împlinit un an de când Lili Sandu și Silviu Țolu trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor, în ipostaza de părinți. Chiar dacă tradiția spune că după 12 luni de la naștere copilului i se taie moțul, actrița și partenerul ei nu au dorit să respecte acest obicei, din motive personale.

Lili Sandu și Silviu Țolu nu i-au tăiat moțul fiului lor

Băiețelul lui Lili Sandu și al lui Silviu Țolu a împlinit deja un an. Micuțul Thomas nu s-a bucurat, însă, de ceremonia de tăiere a moțului, din cauza că părinții lui au decis să sară peste acest obicei: "Noi nu i-am tăiat moț, turtă sau să aleagă de pe tăviță. Știm că acesta este obiceiul, dar noi nu prea suntem cu astfel de practici.", a mărturisit actrița, pe contul personal de Instagram.

Lili Sandu, alături de fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Lili Sandu nu-și mai alăptează copilul

Lili Sandu a dezvăluit pentru mămicile care o urmăresc că a reușit să-și dezvețe fiul de alăptat. Actrița a povestit că totul s-a produs treptat, iar partenerul i-a fost de mare ajutor în această perioadă, pentru că a stat alături de cel mic, atunci când a avut nevoie: "A fost o înțărcare blândă. Am început cu înțărcarea pe timpul nopții, iar după asta am rărit mesele de sân treptat. Ziua le înlocuiam cu lapte praf (mare noroc că i-a plăcut) până când am oprit de tot alăptatul.

A durat cam o lună procesul și a fost mai dificil psihologic pentru mine. Acum mai doarme cu mâna la țiți, dar nu mai cere să pape. Silviu a fost de mare ajutor, pentru că a dormit cu el în toată această perioadă de tranziție. Clar, eu aș fi cedat dacă stăteam lângă el toată noaptea când se mai trezea și cerea sân.", a adăugat Lili Sandu, pe rețelele de socializare.