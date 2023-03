Lino Golden a răbufnit la adresa Adinei Buzatu: "Să recunoască că are 75 de ani și că își cumpără costumele din China!". Vedeta nu s-a putut abține și i-a dat replica

In articol:

Lino Golden a avut o reacție halucinantă la adresa Adinei Buzatu, după ce un fan l-a anunțat în mediul online că stilista i-ar fi criticat ținutele în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Artistul a atacat-o public pe creatoarea de modă, iar acest lucru a ajuns și la urechile ei. Iată ce a spus Adina Buzatu despre comentariile răutăcioase, făcute de cântăreț.

Lino Golden, deranjat de faptul că Adina Buzatu l-a criticat pentru cum se îmbracă: "Să recunoască că are 75 de ani și că își cumpără costumele din China!"

Vestea că Adina Buzatu i-ar fi criticat ținutele nu i-a picat deloc bine lui Lino Golden. După ce un fan l-a anunțat că designerul și-a dat cu părerea referitor la câteva dintre aparițiile sale, artistul a luat foc. Deranjat de situație, Lino Golden i-a transmis un mesaj acid creatoarei de modă în mediul online:

"Internaut: Oficial te îmbraci cel mai prost din România. Adina Buzatu a zis la Măruță!

Lino Golden: Să-i zici Adinei Buzatu că are tot capul operat și să recunoască că are 75 de ani și că își cumpără costumele din China și le vinde aici, la români. Doamna Adina, singura oară când am fost cel mai prost îmbrăcat a fost când am venit să mă îmbrăcați dvs. O zi sexy vă urez!", a fost mesajul publicat de Lino Golden pe contul personal de Instagram.

Comentariile artistului au ajuns și la urechile Adinei Buzatu, care a avut o reacție neașteptată. Stilista s-a amuzat pe seama reacției tânărului, însă nu a dorit să comenteze declarațiile făcute de acesta: "Da, nașpa, n-am ce comenta, m-a amuzat subiectul. Nu am nimic de comentat.", a declarat Adina Buzatu pentru spynews.ro.

