Adina Buzatu a făcut sacrificii mari pentru a-și lua o casă! Prin ce a trecut stilista pentru a-și vedea visul împlinit: „Încui ușa, mănânc pâine goală”

In articol:

Adina Buzatu este una dintre cele mai bogate și de succes femei de afaceri din România. Chiar dacă acum are viața pe care probabil mulți oameni și-ar dori-o, nimeni nu știe prin câte a fost nevoită stilista să treacă pentru a ajunge la traiul de acum.

Aceasta și-a sacrificat mulți ani din adolescență pentru a avea un acoperiș deasupra capului, un loc pe care să îl numească propria ei casă.

Citește și: Adina Buzatu, hărțuită de admiratori! Ce i s-a întâmplat vedetei, ani la rând? „Am fost urmărită”

Adina Buzatu a început să lucreze încă de la vârsta de 14 ani

Nimeni nu poate spune că viața este ușoară și că succesul vine imediat, pentru asta fiind nevoie de multă muncă și sacrificii. Adina Buzatu poate confirma asta. Pentru a ajunge la statutul și la veniturile de care se bucură acum, aceasta a fost nevoită să renunțe la câțiva ani de adolescență și să își ia viața în propriile mâini. A intrat pentru prima dată pe piața muncii la vârsta de 14 ani, iar de atunci a economisit fiecare bănuț pentru a-și îndeplini una dintre cele mai mari dorințe, aceea de a avea propria ei casă.

La vârsta de 18 ani a reușit să își cumpere un apartament de care era foarte mândră. Toți banii pe care îi avea au fost folosiți pentru achiziționarea acestuia, iar designer-ului nu i-a mai rămas nimic pentru a-l și renova, dar acest lucru nu a descurajat-o absolut deloc pe Adina Buzatu.

Citeste si: Oana Roman dezvăluie că a fost blestemată de Marius Elisei: „Unul dintre cele mai mari păcate”. Ultima declarație a acesteia a șocat pe toată lumea- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

„ Din primele venituri am strâns bani și, la 18 ani, mi-am cumpărat un apartament. Munceam de la 14 ani pentru asta, am strâns ban pe ban. Nu vă pot descrie bucuria pe care am simțit-o după ce am semnat actele, m-am dus la apartament, era mare și situat central, dar necesita reperații pentru care nu mai aveam bani. Dar nu conta. M-a m așezat pe jos și mă gândeam: «N ici nu contează cum arată înăuntru, încui ușa, mănânc pâine goală, dar am casa mea » ”, a declarat vedeta, potrivit Fanatik.

Citește și: Creatoarea de modă Adina Buzatu, testată pentru coronavirus! Care a fost rezultatul

Citeste si: Soția lui Flick, complet dezbrăcată la prima oră a zilei! Imaginile au ajuns pe internet, prezentatorul TV le-a făcut publice- kfetele.ro

Citeste si: Stenograme din dosarul fraților Tate. Cei doi au cerut fetelor să își retragă plângerile și au încercat să îi atragă pe George Simion și Diana Șoșoacă de partea lor- stirilekanald.ro

Citeste si: "Felicitari pentru sarcina!" Nicola Peltz si Brooklyn Beckham asteapta primul copil? Cum s-a fotografiat actrita pe Instagram- radioimpuls.ro

Cum reușește Adina Buzatu să scape de probleme

De-a lungul vieții, stilista a avut parte de multe obstacole care, din fericire, nu au dărâmat-o. După ce a trecut printr-un divorț dureros, a fost nevoită să o ia ce la zero de trei ori, nici problemele de sănătate nu au ocolit-o pe frumoasa blondină însă, aceste lucruri au făcut-o și mai puternică decât era înainte. Persoana în brațele căreia dispar toate problemele și își găsește puterea de a merge mai departe cu capul sus este chiar fiica stilistei, Sara.

„Câteva minute de meditație, răsfăț prin masaj sau tratamente, sport sau chiar călătorii. Când mă ajunge oboseala plec o zi două, mă rup de tot, apoi revin în forță. Însă, arma mea secretă este Sara, fiica mea. Mi-e suficient să o iau în brațe, îmi trece orice supărare. Doar simplul fapt că îi povestesc ce am pățit, mă liniștește ”, a mai adăugat designer-ul.