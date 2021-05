Lino Golden, primele declarații despre relația cu Lorena Vișan. A recunoscut că s-au iubit înainte ca el să devină celebru: ”Nu știa cine sunt, nu știam cine e”

In articol:

Lino Golden a vorbit pentru prima dată despre relațiile amoroase, în podcastul lui Radu Tibulcă! Trapperul a povestit cu lux de amănunte cum a cunoscut-o pe Andra Ghinea, tânăra cu care a fost împreună timp de trei ani și pe care și-a tatuat-o pe mână! Deși toată lumea se așteptau ca cei doi să rămână împreună, iată că n-a fost deloc așa.

Povestea lor de dragoste a luat sfârșit și pare că nu mai e semn de împăcare. Cei doi s-au despărțit din luna ianuarie a acestui an.

”Prima întâlnire a fost când am scos-o în parc. Eram conștient de cine sunt..probabil femeile se așteaptă la vreo ceva...film, te iau cu limuzina te duc..te iau cu panamera, te duc în lume..era prima întâlnire. Eu am avut chestia asta pe vechi. Sunt realitate sunt mai altfel. Am ieșit la plimbare în Herăstrău. Eram fix la început, nu mă gândeam că sunt Lino...eram vara, în pantaloni scurți si in maieu, în Herăstrău și o așteptam pe Andra să vină să ne vedem. În ianuarie ne-am despărțit.. Aproape trei ani (împreună)”, a povestit Lino Golden în podcastul lui Radu Tibulcă, despre relația lui cu Andra Ghinea.

Lino Golden, despre prima iubire: Lorena Vișan

Cât despre fosta iubire, Lorena Vișan, Lino a făcut câteva dezvăluiri bombă. Trapperul a povestit cum a cunoscut-o pe prima fată cu care a avut o relație serioasă.

Acesta a recunoscut că a fost mai mult o relație de copii, deși Lorena îl contrazicea cu ceva timp în urmă, atunci când mărturisea că ei se mutaseră împreună. Se pare că n-a fost să fie nici în cazul lor, însă o vorba din popor spune că prima dragoste nu se uită, așa că..cine știe?! Cert este că, Lino vorbește foarte frumos despre prima lui relație serioasă, despre care s-a ferit să discute până acum în spațiul public.

” A doua relație serioasă, am mai fost cu o fată înainte să fiu Lino. Ne-am cunoscut la școală. O relație de copii, nu știa cine sunt, nu știam cine e, ne-am cunoscut în curtea școlii. Ne-am cunoscut și după ore ne-am pupat. Apoi ne-am dus de mână până la metrou. Ea spre Berceni, eu spre Nordului. Iertați-o..a fost complicat pentru că eu neavând experiență într-o relație serioasă, ea având n-ai cum să te înțelegi. Femeile văd altfel relațiile. Eram implicat în fosta relație, dar eram copil..e greu să ai relație serioasă ca un copil..poate acum mă văd în stare, că m-am maturizat”, a mărturisit artistul.