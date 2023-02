Lipsa Mirunei din mediul online a iscat o adevărată isterie printre fani, după ce a anunțat divorțul de Cosmin. Tânăra a avut o reacție acidă: „Nu înseamnă că sunt în depresie sau pe moarte”

In articol:

La foarte scurt timp după ce s-a aflat că Miruna a înșelat încrederea lui Cosmin la doar o lună de când au mers împreună spre altar, tânăra a atras o mulțime de critici din partea urmăritorilor ei.

Totuși, aceasta a fost la fel de activă în mediul online și și-a ținut la curent fanii cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei, însă recent

aceasta nu a mai postat.

Miruna, reacție tranșantă după ce a început să lipsească de pe rețelele de socializare

De când a devenit cunoscută, Miruna a strâns în jurul ei o comunitate destul de mare de admiratori, care o urmăresc cu interes și care vor să află ce se întâmplă în viața blondinei.

Însă recent, fosta concurentă de la un show matrimonial a lipsit de pe rețelele de socializare.

E adevărat, pauza pe care a luat-o Miruna a fost de doar o zi, însă cei care o urmăresc au început deja să-și pună întrebări.

Miruna a revenit cu un mesaj menit să îi liniștească pe cei care se întrebau unde a dispărut. Blondina le-a mărturisit acestora și faptul că nu trece printr-o perioadă tocmai bună.

Pe de altă parte, aceasta i-a pus la punct pe cei care au bombardat-o cu comentarii negative și le-a îndemnat pe aceste persoane să nu îi mai caute pe apropiații ei în

cazul în care nu răspunde, pentru că nu își dorește acest lucru.

„Vă rog să nu îmi mai căutați prietenele, cunoștințele dacă vedeți că nu am postat nimic o zi, două, 100! Dacă nu postez o zi ceva, nu înseamnă nici că sunt în depresie, nici că sunt pe moarte! La fel și dacă nu răspund la mesaje! Voi fi mai absentă în online, am lucruri de făcut, de rezolvat și momentan nu mai am energia necesară! Mulțumesc!”, a scris Miruna, pe Instagram.

