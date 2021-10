LIVE VIDEO "Doctorul minune", episodul de vineri, 8 octombrie 2021. Cum poți să vezi online serialul difuzat la Kanal D

In articol:

Episodul nou din serialul "Doctorul minune", de vineri, 8 octombrie 2021 poate fi vizionat online. Serialul poatete fi văzut live de pe tabletă, telefon sau laptop pe kanald.ro.

Episodul de vineri, 8 octombrie 2021

Explozie puternică în spital

Episodul NOU "Doctorul minune", 8 octombrie 2021, poate fi vizionat online. Privitorii vor avea parte de tensiune și suspans, pentru că toți cei din spital trăiesc momente cumplite.

Momente incredibile se petrec de la ora 20:00, într-un nou episod din “Doctorul minune”, la Kanal D și online pe kanald.ro. De parcă nu era suficientă tensiune de când Kivilcim a fost luată ostatică, situația devine dezastruoasă. Spitalul Berhayat este zguduit din temelii de o explozie puternică. Ali este îngrijorat de starea lui Nazli și când află că aceasta a scăpat cu bine din teribila explozie are o reacție la care nimeni nu se aștepta.

Kivilcim, în schimb, este prinsă în plină explozie și ajunge de urgență pe masa de operație cu mici șanse de a trăi. Ali va fi nevoit să ia o decizie rapidă având în vedere că aceasta este însărcinată.

Ali va face o alegere, însă nu toți colegii medici ai tânărului rezident vor fi de acord cu el.

Nu ratați, în această seară, de la ora 20:00, un nou episod din “Doctorul minune”, la Kanal D și live stream online pe kanald.ro.

Ali Vefa din "Doctorul minune" este o sursă de inspirație pentru cazurile reale. Ce i s-a întâmplat actorului pe stradă

Puține producții tv transmit un mesaj atât de puternic precum serialul turcesc "Doctorul minune". Taner Olmez, actorul care joacă rolul lui Ali Vefa, a povestit o întâmplare care l-a marcat.

„Această poveste pare frumoasă atunci când o spui. Primul episod al seriei a fost difuzat la 10:30. La 11 m-am dus să dorm. A doua zi m-am trezit la 8 dimineața și m-am dus la platou pentru a înregistra. Am coborât din mașină, am făcut zece pași pentru a merge la platou, când un bărbat a fugit spre mine. Apoi s-a întors. ”, a spus Ölmez despre bărbatul care, își amintea el, părea să aibă între 40 și 45 de ani.

„Frate, știi de ce alerg? Am întârziat la serviciu din cauza ta. Am o fiică cu autism, am văzut serialul și m-am uitat și în reluare până mi-a pierit somnul.”, i-a spus bărbatul.

Actorul își amintește cât de mult l-a șocat reacția acestui tată.

„Cu alte cuvinte, după difuzarea primului episod, prima persoană pe care am văzut-o înainte de oricine altcineva a fost tatăl unei fiice cu autism. A fost o poveste interesantă pentru mine.”, a spus artistul.