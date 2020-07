In articol:

Livian, despre zvonurile că ar fi format o relație cu Ramona. În urmă cu puțin timp, Livian de la Puterea dragostei a făcut o transmisiune în direct pe contul său de Youtube. Concurentul a răspuns tuturor curiozităților adresate de fani. Multe dintre întrebări erau despre o posibilă relație pe care Livian a avut-o cu Ramona. Odată pentru totdeauna, Livian a lămurit întregul mister.

Enervat de aceste speculații, Livian și-a asigurat fanii că nu a încercat niciodată să o sărute pe Ramona și nici nu există vreun videoclip incriminatoriu cu ei doi, așa cum se zvonește.

Citeste si: Puterea dragostei 25 iulie. Andreea Mantea, mesaj în lacrimi înainte de Marea Finală: „M-ați făcut să plâng încontinuu!”

Citeste si: Livian de la Puterea dragostei, scrisoare emoționantă de dragoste pentru Bianca: „Un băiat de interlop, nebun, ar putea profita de...”

Citeste si: Ramona de la Puterea Dragostei încinge spiritele. Fotografii incendiare cu un bărbat secret. Fanii spun că este Nikolas Sax

„A venit vorba că eu am încercat să o sărut pe Ramona în emisiune. Am zis că e penibil zvonul. Dacă doream să am ceva cu Ramona sau să o sărut, nu mai puteam eu de sărutul ei, o sărutam în afară, nu?! Să nu-mi stric parcursul în emisiune, să n-o supăr pe Bianca, dar nu s-a întâmplat nici în afară, nici înăuntru. Trebuie să fii cel mai nebun om să faci chestia asta despre care s-a zvonit că am făcut-o eu”, a mărturisit Livian.

Livian se mută cu Ramona de la Puterea dragostei? Ce a spus finalistul după ce a auzit că blonda va veni la el, la Cluj? Bianca va lua foc! ”Este perseverentă!”

Conflictele din casa Puterea dragostei sunt la ordinea zilei și nimeni nu le mai poate opri în acest moment. Unul dintre ele și poate cel mai mediatizat este cel dintre Ramona și Bianca Comănici. Prima o tot atacă pe favorita publicului și se apropie de Livian, despre care spune că îi este predestinat. ”El va rămâne cu mine, nu trebuie să te agiți deloc. Ți-e frică? E lângă mine fostul tău iubit? Asta este viața și trebuie să te conformezi”, au fost cuvintele Ramonei de la ultima ceartă. (Citeste si: Primele imagini din cabina prezentatoarei Puterea dragostei sezonul 3! Unde s-a pozat Cristina Mihaela Dorobanțu?)

Citește continuarea AICI.