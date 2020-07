In articol:

Livian de la Puterea dragostei, scrisoare de dragoste pentru Bianca. Bianca de la Puterea dragostei a făcut în urmă cu puțin timp un vlog mult așteptat de către fani. Bruneta le-a arătat curioșilor toate cadourile pe care le-a primit de la Livian, de-a lungul relației lor. La un moment dat, finalista Puterea dragostei a găsit scrisoare care pare să fi stârnit amintiri plăcute în ochii ei.

Livian i-a scris o scrisoare Biancăi, în perioada în care ei nu formau un cuplu oficial, iar ceilalți concurenți nu credeau în dragostea lor. Cu emoție în glas, Bianca le-a citit fanilor scrisoarea.

„Începutul relației a prezentat un impact în viețile multora. Unii îngrijorați că voi fi tras în jos din cauza trecutului tău, că nu mă vei iubi și mă vei folosi pentru parcursul în emisiune și alții convinși de faptul că un băiat de interlop, nebun, ar putea profita de ea, de susținîtorii ei, de trupul ei. Ce nu știa nimeni și au ajuns sa simtă un 50% din ce ai simțit tu, mai exact că acel nebun te iubește mai mult decât un rege propriul imperiu. Acel nebun tremură în prezența ta, tânjesc după atingerea ta și am nevoie de respirația ta. Am trecut prin multe, am reaprins focul unde mari scriitori s-au inspirat în operele lor de dragoste, am împăcat familii, cupluri, toate acestea pentru ca povestea noastră este muză in ochii îndrăgostiților. Am știut că însemni mult pentru mine din clipa în care am stat amandoi pe o dungă privindu-ne în ochi și plutind de parcă am fi în al 11-lea cer. Se numește liniște, însă trebuie să treci prin multe furtuni ca s-o ai. Noi mai avem câteva. Ești piatra de temelie în sufletul meu și cu sinceritate și ciudă îți spun: Te iubesc, chiar te iubesc, pe zi ce trece mă conving din ce în ce mai mult", au fost cuvintele de dragoste ale lui Livian.

Bianca și Livian au dat lovitura, mai ales că au scos asul din mânecă. Adriana Bahmuțeanu, una dintre vedetele cu mii de fani, a dezvăluit că îi susține pe cei doi în finala Puterea Dragostei. (Citeste si: Dezvaluire fara precedent: Livian si Ramona au avut o relatie pe ascuns, in afara emisiunii! Filmuletul care schimba tot!)

Puțină lume știe că Adriana Bahmuțeanu este o fană a emisiunii Puterea Dragostei, pe care a urmărit-o de câte ori a avut ocazia. ”Mi se pare un produs foarte bun de televiziune, are sare și piper, adică fix ce trebuie. În plus, am avut ocazia să studiez comportamentul unor cupluri și să le analizez și din punct de vedere profesional. Am urmărit cât am putut sezonul ăsta, din păcate nu cât mi-aș fi dorit, poate și din cauza programului pe care l-am avut. Oricum, am mai recuperat în izolare”, spune Adriana Bahmuțeanu.

